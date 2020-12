Série D: Conquista vence e tem vantagem para o jogo de volta

Jogando em casa, o Vitória da Conquista derrotou o Salgueiro-PE por 4 a 3 e está mais próximo para a classificação para as oitavas de final da Série D. O Bode pode até empatar o jogo de volta que garante a vaga.

Os gols do time comandado por Elias Borges foram marcados por Washington, Rodrigo e Henrique, que deixaram duas bolas na rede. O Conquista chegou a abrir 3 a 0 e viu o time pernambucano descontar com Renato, de pênalti. Aos 26 do segundo tempo Henrique marcou e voltou a deixar uma vantagem confortável para a equipe baiana.

Mas a reação do Carcará quase custou a vitória. Aos 30 da segunda etapa Cesinha fez 4 a 2 e Renato, mais uma vez de pênalti, marcou o terceiro aos 34. Para alívio da torcida do Bode, a vitória foi garantida e vantagem também.

A partida de volta está marcada para o próximo domingo (13), às 16h, no estádio Cornélio de Barros, na cidade de Salgueiro.

Empate em Alagoinhas

O outro time representando o Bahia na Série D é o Atlético de Alagoinhas. O vice-campeão baiano enfrentou o Goiânia neste sábado (5) também pelo jogo de ida da segunda fase da competição.

Jogando no Carneirão, quem abriu o placar foram os visitantes. Kaio Wilker, aos oito minutos do segundo tempo, fez 1 a 0 para o Goiânia. O empate do Carcará saiu dos pés de Robert, que aproveitou rebote do goleiro e empurrou para as redes.

A partida de volta acontece no próximo sábado (12), às 16h, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. O Atlético precisa vencer para avançar para as oitavas.

Partida de ida aconteceu no Carneirão (Foto: Reprodução)