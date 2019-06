Série da Netflix criada por Kondzilla ganha trailer cheio de funk

O funk brasileiro vai ganhar o mundo via Netflix. É que a série Sintonia, produzida pela gigante de streaming com o funkeiro KondZilla, va iter estreia mundial ainda esse ano. Ao todo, serão seis episódios de 40 minutos, mostrando uma trama que mistura música, crime e religião e São Paulo. Nesta segunda-feira (17), a produção ganhou um teaser de cerca de 30 segundos, um aperitivo do que o trabalho criado por Kondzilla mostrará nas telas, com direito a muito funk. A data de estreia ainda não foi divulgada.

A série será estrelada pelo funkeiro MC Jottapê, dono do hit Ladrão da Noite. Ele interpreta Doni, um talentoso músico ansioso para voar além dos modestos sonhos que sua família planejou para ele. Seu melhor amigo, o ambicioso e ousado Nando, escolhe o caminho arriscado do crime organizado, mesmo indo contra seu senso de ética. O personagem é vivido pelo ator Christian Malheiros, cuja atuação no longa Sócrates lhe rendeu indicação na categoria de melhor ator do Independent Spirit Awards, uma das principais premiações do cinema independente. O trio principal se completa com Bruna Mascarenhas, em sua estreia como atriz, no papel da rebelde e engenhosa Rita.

Doni, Nando e Rita cresceram juntos na mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, do tráfico das drogas e da igreja. Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes. Apesar de tentarem levar uma vida diferente de onde cresceram, percebem que as únicas pessoas que podem salvá-los de si mesmos são eles próprios.



O elenco ainda traz ainda Julia Yamaguchi, Fernanda Viacava, Danielle Olímpia, Leilah Moreno e Vanderlei Bernadino.