Série da Netflix marca 10 anos da tragédia na Boate Kiss

A tragédia na Boate Kiss, que completa 10 anos nesta sexta-feira (27), é tema de uma minissérie lançada pela Netflix.

Em cinco episódios, Todo Dia a Mesma Noite mostra as circunstâncias que levaram ao incêndio na Boate Kiss, a investigação policial sobre o caso e a incansável luta dos familiares das vítimas por justiça.

A minissérie de ficção é baseada no livro Todo Dia a Mesma Noite: A História não Contada da Boate Kiss (2018), da jornalista e escritora Daniela Arbex.

No elenco de Todo Dia a Mesma Noite estão artistas como Debora Lamm, Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Raquel Karro e Bel Kowarick, que interpretam personagens cujas vidas foram destroçadas pela perda dos filhos na tragédia.

Erom Cordeiro e Laila Zaid dão vida aos policiais responsáveis por investigar o caso da Boate Kiss, e Flávio Bauraqui interpreta o advogado das famílias.

Paola Antonini, Nicolas Vargas, Manu Morelli, Luan Vieira, Miguel Roncato e Sandro Aliprandini interpretam jovens vítimas do incêndio da Boate Kiss.

Produzida pela Morena Filmes para a Netflix, Todo Dia a Mesma Noite tem direção geral de Julia Rezende, direção de Carol Minêm, roteiro de Gustavo Lipsztein e consultoria criativa de Daniela Arbex. A produção executiva é de Mariza Leão, Tiago Rezende e Gustavo Lipsztein.

RELEMBRE A TRAGÉDIA DA BOATE KISS

Eram por volta de três horas da manhã do dia 27 de janeiro de 2013 quando o vocalista da banda Gurizada Fandangueira acendeu um objeto pirotécnico dentro da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A espuma do teto foi atingida por fagulhas e começou a queimar. A fumaça tóxica fazia as pessoas desmaiarem em segundos. O local estava superlotado, não tinha equipamentos para combater o fogo, nem saídas de emergência suficientes.

(Foto: Arquivo Agência Brasil)

A tragédia terminou com 242 jovens mortos asfixiados e mais de 600 feridos.

Em agosto de 2022, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) anulou as condenações de quatro acusados pelo incêndio na Boate Kiss.

A 1ª Câmara Criminal aceitou recurso protocolado pela defesa dos acusados e reconheceu nulidades processuais ocorridas durante sessão do Tribunal do Júri de Porto Alegre, realizada em dezembro de 2021. Um novo júri deve ser marcado.

(Foto: Arquivo TJRS)

Com Agência Brasil