Série derivada de 'Game of Thrones' já está sendo gravada

Game of Thrones acabou sem agradar muitos fãs - na verdade, decepcionou muita gente. Mas isso não quer dizer que a ideia de fazer uma nova série, derivada do enorme sucesso da HBO, tenha sido descartada. Ao contrário: a atração já está sendo gravada.

A nova história se passa cerca de cinco mil anos antes dos acontecimentos que vimos em Game of Thrones. Segundo a Entertainment Weekly (EW), a equipe encontra-se na Irlanda do Norte, onde também rolaram cenas de GOT. Mas não se sabe ainda se o spin-off também passará por outros países.

A série é encabeçada pela showrunner Jane Goldman, pelo autor da saga, George R.R. Martin, e pelo diretor S.J. Clarkson, e tem elenco encabeçado por Naomi Watts.

"Westeros é um lugar muito diferente. Não há Porto Real. Não há Trono de Ferro. Não há Targaryens - Valyria mal começou a crescer com seus dragões e o grande império que construiu. Nós estamos lidando com um mundo diferente e mais antigo, e eu espero que isso seja parte da diversão da série", falou Martin à EW.

O título ainda não foi divulgado oficialmente, mas o autor sugeriu que fosse 'The Long Night' (A Longa Noite), que também é o nome do terceiro episódio da última temporada de GOT. A estreia pode acontecer no fim de 2020 - mas o mais provável é que só chegue mesmo às telinhas de todo o mundo por volta de abril de 2021.