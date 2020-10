Série Dexter terá nova temporada na TV no ano que vem

Após se despedir de Dexter Morgan em 2013, os fãs da série Dexter terão outra oportunidade de reviver os assassinatos da produção em 2021. A trama ganhou mais uma temporada (no formato de minissérie) e terá a volta de parte do elenco original, como do protagonista Michael C. Hall.

Serão 10 episódios com o showrunner Clyde Phillips — que também estava comandando a série até 2013. O anúncio do revival foi feito pelo presidente do Showtime, canal norte-americano que apresentou (e apresentará de novo) a produção. “Só faríamos essa história novamente se pudéssemos contar de uma forma criativa e digna do brilhantismo da série original e, estou feliz em informar, que Clyde Pillios e Michael C. Hall encontraram essa forma”, comentou o CEO durante a apresentação da novidade.

No Brasil, as oito primeiras temporadas da série estão disponíveis no Globoplay.

Prêmios e um final polêmicoDexter ficou no ar de 2006 a 2013 e logo se tornou um sucesso de público e premiação. O protagonista, Michael C. Hall, inclusive, ganhou o Emmy de melhor ator em série dramática em 2010 com o papel do assassino. No enredo, os telespectadores acompanharam os altos e baixos de um perito da polícia da Flórida que também era um serial Killer "do bem".

Bem menos unânime em sucesso, entretanto, foi o final da série, que bem à lá Lost deixou parte do fandom decepcionado. Relembrando: o Dexter mata a irmã no hospital para depois despachar o filho e esposa para a Argentina e quase morrer em uma explosão de barco. Nos últimos segundos o público então descobre que ele não só está vivo, como na verdade virou um lenhador qualquer em alguma floresta.