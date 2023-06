Série do Canal Curta! fala da mitologia dos orixás 

A série inédita Caminhos dos Orixás estreia quinta-feira (8), às 19h30, no canal Curta!. Com direção de Betse de Paula, a produção traz entrevistas com especialistas, antropólogos, pais e mães de santos e praticantes para falar de seus mitos, características arquetípicas, símbolos e sincretismos de Exu, Nanã, Ogum, Yemanjá, Oxóssi, Omolu Obaluayê, Oxum, Iansã, Oxumarê, Oxalá, Ibejis, Ossain, Xangô, Ewá, Logun Edé e Iroko.

O primeiro episódio, intitulado Exu - O Mensageiro entre Dois Mundos, apresenta o universo de um dos orixás mais enigmáticos e controversos das religiões de matriz africana. Exu é descrito como o pai da comunicação, representando a boca que tudo come e sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Ele desempenha o papel de mensageiro e intermediário entre os dois mundos, capaz de levar e trazer mensagens entre seres humanos e divindades.

Um dos entrevistados, o babalorixá Babá Ajalá Deré, explica o papel de Exu: “Para nós, Olorum criou os orixás, e alguns desses orixás entram em contato com os humanos, enquanto outros são tão elevados que não vêm à face da terra. Porém, existem os intermediários entre o criador e a criatura, e esses necessariamente passam primeiro por Exu. Ele é o grande embaixador, o tradutor, aquele que compreende todas as linguagens, tanto humanas quanto cósmicas”, afirma.

A série também fala da comum satanização do orixá. Para Pai Rodney de Oxossi, babalorixá e antropólogo, é fundamental que haja uma compreensão da importância desse orixá e respeito a quem o cultua. “É importante ressaltar que nenhum orixá é santo. Mas Exu não é diabo nem santo, ele é Exu. Houve um sincretismo apressado e talvez cruel com Exu, mas ele simboliza e dimensiona a própria demonização do negro na sociedade brasileira”, destaca. Canal Curta!, amanhã, 19h30.