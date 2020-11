Série documental com Samuel L. Jackson estreia no National Geographic

O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, marca a estreia da série documental Escravidão: Uma História de Injustiça no canal National Geographic. Com o ator e ativista dos direitos humanos Samuel L. Jackson e o jornalista investigativo Simcha Jacobovici, três vezes premiado com o Emmy, a série mergulha em uma jornada reveladora sobre a história da escravidão.

Composta por seis episódios de uma hora, a atração será exibida às sextas-feiras, às 21h. Na estreia, um episódio duplo viaja pelo mundo para revelar histórias de imenso sofrimento e ganância, mas também de resistência e esperança. A excursão inclui localidades no Brasil, Canadá, Costa Rica, Gabão, Estados Unidos, Inglaterra, Jamaica, Portugal, Espanha, Gana, Etiópia e Suriname.

Escravidão: Uma História de Injustiça busca esclarecer quatro séculos de escravidão em que milhões de africanos foram enviados às Américas por traficantes da Europa Ocidental. No contexto em que mais de 12 milhões de pessoas foram sequestradas e escravizadas, pelo menos dois milhões de pessoas morreram no mar.

Agora, pela primeira vez, novas tecnologias de pesquisa subaquática, como sistemas avançados de mapeamento tridimensional e radar de penetração em terra, permitem a localização e o exame de navios naufragados em três continentes, revelando uma perspectiva totalmente nova sobre a história do comércio transatlântico de escravos.

Em seis áreas subaquáticas, incluindo Reino Unido, Jamaica e Flórida, um grupo experiente de mergulhadores em alto mar encontra seis navios que afundaram com escravos a bordo. Enquanto isso, em terra, os especialistas investigam locais como os fortes e masmorras de Gana, as mansões da Inglaterra e as antigas plantações americanas.

Dirigida e apresentada por Simcha Jacobovici, jornalista investigativo três vezes premiado com o Emmy, a série conta uma história nova e autêntica do comércio transatlântico de escravos para demonstrar que é uma história verdadeiramente global. A jornalista investigativa e autora de best-sellers Afua Hirsch também participa.