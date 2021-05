Série em HQ homenageia mestres da capoeira

A série Capoeira em Quadrinhos, que será lançada hoje, tem histórias baseadas na vida de grandes mestres baianos. A apresentação será numa live às 19h, no Instagram (@cerqueiraproducoes). O homenageado da primeira edição é o mestre José Izidro de Carvalho, conhecido como Mestre Gajé, que está completando 70 anos de idade e com mais de cinco décadas dedicadas à capoeira.

“A revista apresenta, por meio de relatos pessoais, contos e histórias reais, fatos marcantes da vida do mestre narradas por ele próprio e retratadas artisticamente através dos quadrinhos”, diz Fábio Cerqueira, que idealizou o projeto junto com Dayse Simplício. O evento online contará com a presença do Mestre Gajé e convidados. Mais informações sobre como ter acesso gratuito à revista física ou ao exemplar digital em PDF serão disponibilizadas pelo e-mail colecultcoletivocultural@gmail.com, após a live.

O projeto Capoeira em Quadrinhos foi contemplado pelo prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Mattos, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Dayse Simplício é capoeirista, socióloga e fundadora da Colecult - Coletivo Cultural. Esteve à frente de eventos como a III Conferência Municipal de Turismo do Recôncavo e de encontros promovidos pela Associação Cultural de Capoeira Gangara e do Encontro de Sambadeiras Mirins do Subúrbio. Hoje, às 19h, no instagram (@cerqueiraproducoes)