Série Filhas de Eva estreia hoje, no Globoplay

Amigas fora das telas, Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo voltam a se encontrar na série Filhas de Eva, que estreia nesta sexta (19) no Globoplay. As três atrizes são as protagonistas deste drama leve, com pinceladas de humor cotidiano e que levanta reflexões comuns a todos: "se você pudesse, o que gostaria de mudar na sua vida? E o que te impede? Quem está, de fato, aberto às mudanças?".

“Vamos apresentar essas questões a partir da história de três mulheres de personalidades distintas, cada uma em busca do que considera ‘liberdade’, tentando se livrar de suas próprias prisões”, diz o diretor artístico da série, Leonardo Nogueira. Logo no primeiro episódio, Stella (Sorrah), Lívia (Antonelli) e Cléo (Giácomo) têm suas vidas entrelaçadas. O pontapé inicial para o encontro é a festa de Bodas de Ouro de Stella e Ademar (Cacá Amaral).

É nesse momento, quando assiste ao vídeo dos 50 anos de casamento, que Stella percebe que se perdeu. Ao não se reconhecer mais na vida que construiu com a família, ela pede o divórcio. Uma decisão que muda a vida de todos a sua volta, principalmente a de sua filha Lívia e da até então desconhecida Cléo.

Stella repete o destino de sua geração, que abriu mão de sonhos pelo casamento e pela maternidade. Lívia tem sua carreira, mas sofre por não ter o controle da vida afetiva que idealizou. Já Cléo, com sua baixa autoestima, precisa garantir teto e sobrevivência antes de pensar em qualquer realização pessoal. Enquanto isso, Dora (Debora Ozório), neta de Stella e filha de Lívia, se debate entre os modelos familiares e o feminismo de hoje.

Recheada de situações do cotidiano, Filhas de Eva fala das transformações que a vida nos impõe todos os dias e as escolhas decorrentes delas.