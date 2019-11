Série juvenil baiana aposta na história e na interatividade

Voltada para o público jovem, a série de ficção baiana Hunt será lançada nesta quinta-feira (7), em sessão gratuita às 19h, no Espaço Itaú de cinema Glauber Rocha. Dirigida e roteirizada por Eduardo Oliveira, a série chega à TVE no próximo mês.

A narrativa aposta na interatividade e no conhecimento da história e da cultura locais para envolver o telespectador. Também aposta na ação e na aventura como principais ingredientes. Concebida com a curadoria de um historiador, a série foi pensada para tentar despertar e reforçar no jovem o ensino de história, geografia, cultura, arte, raciocínio lógico e atualidades.



Hunt acompanha a vida de Glauber e Ana, jovens aficionados por jogos de computador, que se vêem envolvidos numa caça ao tesouro pelas ruas da cidade. Eles precisam conhecer os monumentos e as tradições culturais da cidade para desvendar os enigmas e chegar a novos desafios. Na primeira temporada, intitulada Hunt: Salvador, os protagonistas caçam os enigmas pelas ruas históricas da capital baiana.

A produção foi realizada com recursos da prefeitura, através da Fundação Gregório de Matos (FGM), por meio do edital Arte na TV - Ano II, da Ancine e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através da linha de Arranjos locais.

Em setembro, a produção esteve entre as finalistas no FanChile, festival internacional dedicado a filmes infantouvenis que acontece no Chile. Espaço itaú glauber rocha (Castro alves). Hoje, às 19h. entrada gratuita. sujeito à lotação.