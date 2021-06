Série Loki marca a volta do Deus da Trapaça ao universo Marvel

Em dez anos de Universo Cinematográfico Marvel, Loki (interpretado brilhantemente por Tom Hiddleston), apareceu por um total de duas horas, mais ou menos. Ainda assim, tornou-se um dos personagens mais cativantes do MCU. Aos fãs do irmão mais moço de Thor, podem ficar sossegados: o Deus da Trapaça está de volta na série Loki, que estreia nesta quarta-feira (9), no Disney+, com seis episódios semanais. Inicialmente, a data de estreia seria dia 11/6, mas a Disney resolveu antecipar.

"Eu sempre me surpreendo com os fãs. A razão pela qual pude continuar a interpretar Loki é que ele significa tanto para tantas pessoas, por razões muito diferentes. E isso é muito gratificante para mim. É uma grande honra," disse Hiddleston em entrevista coletiva por videoconferência ao Estadão, na segunda-feira (7).

Para o ator, o sucesso de Loki, que foi um traidor cínico no regular Thor (2011), um vilão no bom Os Vingadores (2012), um anti-herói no ruim Thor: O Mundo Sombrio (2013) e no excelente Thor: Ragnarok (2017) e uma espécie de mártir no ótimo Vingadores: Guerra Infinita (2018), são justamente suas múltiplas facetas.

"Algumas pessoas gostam porque ele é brincalhão, espontâneo e um tanto travesso. Outros acham que é um bom antagonista. E claro tem os que não suportam", disse Hiddleston. "Mas eu acho que muitos são atraídos por sua vulnerabilidade. Por baixo de todas aquelas camadas de charme e carisma há uma vulnerabilidade que faz com que se identifiquem com ele."

Mas, por falar em Guerra Infinita, Loki não tentou salvar o irmão Thor e acabou morto por Thanos por tê-lo traído no filme de 2018? Sim. Por isso, o próprio Hiddleston foi surpreendido ao ser informado da ideia da série. "Foi um misto de deleite e surpresa. Fiquei empolgado, mas ao mesmo tempo coçando a cabeça porque aquela cena em Guerra Infinita pareceu bem conclusiva para mim", disse o ator.

Na real, nada disso vai mudar. Porque o Loki que encontramos é aquele de 2012, que em Vingadores: Ultimato escapou com o Tesseract e liderou um exércitos de alienígenas em Nova York a mando de Thanos. O chefão dos estúdios Marvel, Kevin Feige, contou sua coisa favorita de ouvir depois da estreia de Vingadores: Ultimato: "As pessoas diziam que não tínhamos atado todas as pontas soltas de Loki, que ele simplesmente desaparecia, que tínhamos nos esquecido de contar o que acontecia com ele."

A série começa logo depois do personagem roubar o Tesseract, que abriga uma das jóias do infinito. "Para onde ele vai? Para quando ele vai? Há tantas possibilidades. Acho que encontramos soluções divertidas que vão ser exploradas nesta série", brinca Hiddleston.

Imediatamente, ele é capturado pela agência que vigia a linha do tempo, liderada pelo personagem de Owen Wilson, com quem Tom Hiddleston desenvolveu muita química em cena. Essa organização burocrática é a responsável por garantir que o passado, o presente e o futuro sigam o que foi predeterminado. Qualquer um que altere o curso da história - ou seja, que mude a linha do tempo - é levado a julgamento.

Owen Wilson e Tom Hiddleston em cena de Loki, a série da Disney (divulgação)

O que assistir antes de Loki pra não pegar o bonde andando:

[Atenção: o texto contém spoilers de filmes da Marvel]

Em Vingadores: Ultimato (2012), o Deus da Trapaça conseguiu escapar usando o Tesseract, com a Joia do Espaço. Como consequência deste ato, ele alterou a realidade e acabou criando uma nova linha do tempo. É aí que começa a história da série, com ele tendo que responder por seus atos que desafiaram as dimensões.

Porém, antes deste momento que originou a nova produção, o irmão de Thor apareceu em outros cinco filmes da Marvel. Para ajudar o público que já esqueceu o que aconteceu nos filmes de que participou, ou mesmo para quem não os viu, damos um guia prático para Loki, a série.

Thor (Kenneth Branagh/2011) - O Deus da Trapaça é filho adotivo do rei Odin (Anthony Hopkins) e da rainha Frigga (Rene Russo) de Asgard, e irmão do personagem interpretado por Chris Hemsworth. Com ciúme de Thor, Loki sabota a cerimônia de coroação do parente. Como consequência da traquinagem, o Deus do Trovão é banido para a Terra, enquanto seu irmão assume o trono. Thor consegue retornar para Asgard, mesmo após a tentativa de Loki de impedi-lo. O reinado do traidor, então, termina depois de uma luta entre os irmãos que acaba com o vilão caindo dentro de um buraco de minhoca.



Os Vingadores (Joss Whedon/2012) - Na trama lançada de 2012, o buraco de minhoca coloca Loki no caminho de Thanos (Josh Brolin). O titã promete para o Deus da Trapaça que ele será o governante da Terra caso consiga roubar o Tesseract dos humanos e liderar um exército de alienígenas para a dominação do planeta. Ele consegue entrar na base da S.H.I.E.L.D., roubar o objeto e controlar dois agentes, Erik Selvig (Stellan Skarsgård) e o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), mas é derrotado pelosVingadores.



Thor: O Mundo Sombrio (Alan Taylor/2013) - Loki é preso em uma cela em Asgard, quando um ataque a Asgard acaba sendo fatal para sua mãe. Sem opções, Thor recorre ao irmão para ajudá-lo após a invasão e os dois embarcam numa jornada que parece firmar uma reconciliação entre eles. Ela é interrompida quando Loki se sacrifica para salvar o personagem de Hemsworth.



Thor: Ragnarok (Taika Waititi/2017) - Irmã mais velha de Thor e Loki, Hela (Cate Blanchett), a Deusa da Morte, ocupa o trono de Asgard, enquanto Loki e Thor estão em outro planeta com Hulk. Juntos, voltam para Asgard e conseguem derrotar não só a vilã, como destruir Asgard inteiro.



Vingadores: Guerra Infinita (Joe Russo e Anthony Russo/2018) - Agora,Thanos está correndo abertamente atrás de todas as Joias do Infinito. E consegue pegar a Joia do Espaço, que estava no Tesseract. Torturado pelo titã, Loki morre.



Vingadores: Ultimato (Joe Russo e Anthony Russo/2020) - O que parecia ser o fim da linha para Tom Hiddleston no MCU acabou não se concretizando. Os Vingadores precisam voltar no tempo para reverter as ações de Thanos que exterminaram metade da população da galáxia inteira. E quando voltam a Nova York, durante o ataque liderado por Loki, o trapaceiro consegue escapar com a Joia do Infinito em seu poder, criando uma realidade alternativa. Esta nova linha do tempo será o principal foco da série do Disney+.