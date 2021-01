Série 'Os Últimos Dias de Gilda' será exibida no Festival de Berlim

A série Os Últimos Dias de Gilda garantiu um feito inédito para o Brasil. A produção original do Canal Brasil foi a primeira brasileira a ser selecionada para participar da Berlinale Series, uma das mostras mais badaladas e não competitivas do Festival de Berlim.

Com criação e direção de Gustavo Pizzi (Benzinho e Riscado), a série estreou no Canal Brasil em novembro. Protagonizada por Karine Teles e Julia Stockler, a produção tem quatro episódios de 25 minutos, cada. Para celebrar a indicação, o Globoplay abriu o acesso à série para não assinantes até terça-feira (02/02). Já o Canal Brasil fará uma maratona dos quatro episódios nesta sexta-feira (29), às 23h15.

A série faz uma reflexão sobre liberdade, o papel da mulher, aceitação do corpo e a onda de conservadorismo dos dias atuais, abordando temas como o avanço das igrejas neopentecostais e das milícias em comunidades e a perigosa aliança entre a religião e o poder público.



A trama gira em torno de Gilda, uma mulher que cultiva a independência, no sentido amplo da palavra, incomodando muita gente a sua volta. “É sobre as diferenças, mas também é sobre a importância da empatia. Gilda é sobre a solidariedade e a união necessária pra gente seguir em frente, principalmente nesse momento da história”, disse Pizzi ao portal G1.

As seis séries selecionadas para a Berlinale, assim como os filmes da competição, serão exibidos de 1 a 5 de março, online. As outras produções são Entre Hombres (Argentina), Ich und die Anderen (Áustria, Alemanha), It’s a Sin ( Reino Unido), Philly D.A. (Estados Unidos) e Snöänglar ( Suécia, Dinamarca). Globoplay (até sexta) e maratona no Canal Brasil, sexta, 23h13.