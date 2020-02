Série sobre José Mojica Marins está no YouTube na íntegra

A série Zé do Caixão, baseada na vida do cineasta José Mojica Marins, está disponível de graça no YouTube. O canal Space resolveu disponibilizar a produção como homenagem ao cineasta morto nesta quarta-feira (19) aos 83 anos, em razão de uma broncopneumonia.

A série de seis episódios foi lançada em 2015 e é baseada no livro Maldito, de André Barcinski e Ivan Finotti, lançado em 1998. A performance de Matheus Nachtergaele, que dá vida a Mojica, é uma das melhores atuações dele em sua carreira.

Cada um dos capítulos é dedicado ao processo de filmagem de um longa de Mojica, entre eles o censurado Ritual dos Sádicos (1970) e À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1963), primeira aparição do Zé do Caixão. A série aborda a vida do diretor entre os anos de 1958 e meados dos anos 1980.

Um dos episódios trata do filme O Ritual dos Sádicos, também conhecido como O Despertar da Besta, que foi censurado e só pôde ser visto em festivais. A fase pornográfica de Mojica está no último capítulo.

Veja aqui o primeiro episódio