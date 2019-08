Série sobre pessoas em situação de rua é lançada nesta quarta-feira (14)

Dez pessoas que vivem ou viveram em situação de rua narram suas próprias histórias na série Nas Vidas das Ruas, que será lançada nesta quarta-feira (14), em Salvador. A produção é uma promoção do Programa Corra pro Abraço, iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O lançamento acontece na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, localizada no Vale do Canela, às 14h.

Todas as histórias são embaladas pelas canções do banda Afrocidade, cedidas para construção da trilha sonora da produção audiovisual. Na série, o público conhece a história de Dona Heloína de Jesus, 78, que chegou à Salvador ainda adolescente, e dormia na rodoviária. “Ficava sentada no meio fio, debruçada, assustada”, diz ela, que sobreviveu às adversidades da vida ganhando dinheiro como lavadeira. Também viveu na rua, Lidineia de Oliveira, 37, que encontrou nos becos e vielas afetividade. “Tem gente que nos abraça e ajuda. É até melhor do que muita família”. Ou como Josevaldo Teixeira, que começou a morar na rua aos nove anos, após fugir das violências que sofria em casa.

Caminhos que se cruzaram em ações do Corra pro Abraço e agora serão compartilhadas por eles e elas, sobreviventes de desigualdades sociais e econômicas: Heloína de Jesus, Lindineia Oliveira, Josevaldo Teixeira, Jedilson dos Santos, Edilúcia Menezes, Daniela Dórea, Alan da Silva, Almir Bispo, Zeferino Nascimento e Robson Santos

Os curtas são resultados de uma ação do Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária realizada em 2018, nas cidades de Salvador e Cachoeira, em que foram desenvolvidos produtos de comunicação voltadas para a redução de danos físicos e sociais de pessoas que fazem uso de drogas em contextos de vulnerabilidade. A ação intitulada “Pega Visão” produziu os curtas, spots e podcasts para uso em celular e internet, buscando passar informações sobre acesso à justiça, defesa de direitos, racismo, violência contra mulher e à população LGBTQI+, entre outros assuntos.

“Foi uma experiência rica de trocas e visão de mundo. Participaram do ‘Pega Visão’ as pessoas formadas no curso de redução de danos do Corra, que falaram a partir desse lugar de quem possui vivência neste contexto e, em alguns casos, a sua relação com o uso de drogas, além de suas visões de mundo e processos de auto-organização. Histórias que servem para qualquer um/a que precise pensar a respeito e as possibilidades de se reerguer”, destaca Trícia Calmon, coordenadora geral do Corra pro Abraço.

“Essa relação de parceria com as universidades é absolutamente importante. E o Corra pro Abraço é um campo de muito aprendizado, seja para os profissionais, pessoas acompanhadas e parceiros”, destaca Denise Tourinho, Superintendente de Políticas sobre Drogas e Atenção à Populações Urbanas Vulneráveis. Segundo Edgilson Tavares, idealizador e coordenador do programa de extensão, no período titular da UFRB e, atualmente, da Escola de ADM/UFBA, “a iniciativa foi fundamental para promover uma integração maior entre universidade e sociedade. Um espaço público que tem o dever de abrigar todas as pessoas e demandas sociais”.



Ficha Técnica

Coordenação Geral:

Edgilson Tavares de Araújo

Coordenação e Apoio técnico:

Dainho Xequerê

Emanuelle Santos Silva

Frank Ribeiro

Luciana Carvalho

Midiã Noelle

Trícia Calmon

Captação e edição de áudio:

Tamires de Jesus Silva

Saulo Leal

Everton Suzart

Bolsistas Pibex:

Adler Henrique Braga Alves

Clícia Carolaine de Jesus Alves

Daniele Sampaio Gonzaga

Josenilda da Silva Nascimento

Lígia Marques Rocha Franco

Raquel da Silva Alves

Edição das entrevistas:

Lígia Marques Rocha Franco

Adler Henrique Braga Alves

Trilha Sonora:

Afrocidade

Entrevistados/as:

Heloína de Jesus

Lindineia Oliveira

Josevaldo Teixeira

Jedilson dos Santos

Edilúcia Menezes

Daniela Dórea

Alan da Silva

Almir Bispo

Zeferino Nascimento

Robson Santos