Série sobre sex tape de Pamela Anderson e Tommy Lee chega ao Star+

Quando a sex tape do casal foi roubada e transformada em produto da indústria pornô, a vida do roqueiro Tommy Lee (baterista do Mötley Crue) e de sua mulher, a atriz Pamela Anderson, virou de cabeça pra baixo.

Quer dizer, a dela porque Anderson, que sempre foi vista como objeto por causa de sua performance na série SOS Malibu, não conseguiu mais ser vista de outra forma.

O escândalo está na série Pam & Tommy, que acaba de chegar à plataforma Star+, estrelada por Sebastian Stan (Tommy) e Lily James (Pamela). O elenco conta ainda com Seth Rogen.

Veja o trailer: