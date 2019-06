Série televisiva destaca turismo geek em cinco estados do Brasil

Curiosos por natureza, os geeks adoram desbravar mundos ficcionais e reais. Pensando nisso, o produtor baiano Rodrigo Luna, um geek confesso, decidiu ir atrás de lugares, pessoas e histórias que girem em torno da cultura nerd no Brasil. A inspiração para a Geek Tour Adventures surgiu meio por acaso. Foi durante um encontro com um parceiro de longa data, em uma padaria, que a "viagem" aconteceu". A série estreia na próxima segunda (10) no canal fechado Play TV.

"Eu sou nerd, um geek. Cresci lendo HQ, jogando videogame, RPG, essas coisas. Isso levou a gente chegar nesse formato, onde eu viajo para os lugares para poder viver essas experiências. Tem essa pegada turística sim, a gente mostra muito essa experiência na estrada e a maioria das coisas que fizemos qualquer um pode ir lá e fazer também. Mas eu acho que essa é só uma boa desculpa pra poder documentar o que é ser um geek no Brasil", explica Luna, que protagoniza os dez episódios da série. A pesquisa foi iniciada por ele, que visitou ainda na fase de pré-produção as cidades de Varginha e São José dos Campos.

"Nossa ideia era ter o máximo de sotaques que o orçamento permitisse, pra mostrar que tem geek em tudo que é lugar mesmo. E acho que vai ser bacana o público se reconhecer nessas histórias, mesmo que esteja no outro canto do país. A gente consegui visitar 9 cidades, em 5 estados diferentes" - Rodrigo Luna, produtor e apresentador

Além dele, a pesquisa também ficou a cargo de Tais Bichara, que sugeriu o episódio sobre HQs, no qual eles visitam o Festival Internacional de Quadrinhos, em Belo Horizonte. Já o tema 'Bares de Jogos' foi uma sugestão dele, que é apaixonado por beber e por jogos de tabuleiro.

"Tem temas que surgiram desse interesse genuíno dele, mas tem outros que a gente foi pesquisando. O universo geek é mesmo um universo, com várias tribos que muitas vezes nem se tocam. Por exemplo, quem curte cosplayer não necessariamente curte jogos eletrônicos. As pessoas, os interesses e os produtos são muito variados", conta Bichara. "Eu nunca tinha ouvido falar na Escola de Magia e Bruxaria, por exemplo, e foi uma das experiências mais diferentes que a série me proporcionou", lembra. Para Luna, que já conhecia a maior parte das cidades visitadas, poder desvendar cada uma delas por essa ótica geek, que é bem diferente do turismo tradicional, foi uma experiência única.

As gravações tiveram como parada inicial a cidade de São José dos Campos, em São Paulo, onde foi abordado o primeiro tema: vida medieval, retratado no Torneio do Rei do Vale. Em Salvador, eles acompanharam o Conselho Jedi e participações na estreia do filme Star Wars: Os Últimos Jedi, tradição dos fãs da saga. Para apresentar o mundo do cosplay, a série desembarcou em Fortaleza e acompanhou o evento Sana Fest, maior de cultura pop e geek do Norte e Nordeste do Brasil, com duas edições ao ano. Em São Paulo, estado que abarca o maior número de episódios do seriado, o personagem condutor de Luna vive a experiência dos esportes eletrônicos, os e-Sports, fenômeno de grande alcance e aceitação entre os jovens. Os bares que reúnem fãs de jogos de tabuleiro foram gravados em diversos locais da Grande São Paulo.

Em Campos do Jordão, o projeto aborda a Escola de Magia e Bruxaria (EMB), que oferece aos alunos uma imersão no mundo da magia, inspirado na saga Harry Potter. As gravações também visitaram a cena RPG de Curitiba (PR) e três assuntos de Minas Gerais: o Festival Internacional De Quadrinhos De BH (FIQ), o caso do ET de Varginha e a Universidade que tem uma disciplina de batalha de robôs, em Itajubá.

"Num dos episódios fomos pra Varginha, uma cidade que teve um famoso caso ufológico há mais de 20 anos. A cidade se estruturou pra criar um circuito turístico ufológico, mas meio que abandonou a ideia. Dai tem algumas coisas, tipo estátuas do ET pela cidade, ponto de ônibus de nave espacial, a prefeitura tem forma de nave! Mas não levaram adiante, tem um memorial do et inacabado... Mas ficou por isso mesmo. Esse é o nosso episódio mais turístico, por que foi bem a gente rodando pela cidade encontrando os pontos importante desse caso, os lugares onde o ET foi avistado, tudo numa pegada meio arquivo X "- Rodrigo Luna

Os 10 episódios compõem uma viagem geek pelo Brasil, com Rodrigo Luna e sua equipe viajando num esquema low cost, atrás de assuntos interesses aos geeks brasileiros. O programa vai ao ar sempre às segundas, às 20h, e tem reapresentação na quarta e sexta, às 20h, terça, quinta e domingo, às10h.



Idealizado pela produtora baiana Movioca, o seriado tem direção e apresentação de Rodrigo Luna, co-direção e roteiro de Pedro Perazzo, direção de fotografia de Jeronimo Soffer, pesquisa e produção de Tais Bichara e produção executiva de Amadeu Alban.



Confira a programação dos episódios na PlayTV

01- Cosplay (Fortaleza / CE) - no ar dia 10/06

02 - Festival Quadrinhos (BH / MG) - no ar dia 17/06

03 - Bares de Jogos (Grande SP / SP) - no ar dia 24/06

04 - Conselho Jedi (Salvador / BA) - no ar dia 01/07

05 - E-Sports (SP/SP) - no ar dia 08/07

06 - ET de Varginha (Varginha/MG) - no ar dia 15/07

07 - Cultura Medieval (São José dos Campos / SP) - no ar dia 22/07

08 - RPG (Curitiba / PR) - no ar dia 29/07

09 - Esportes Robôs (Itajubá / MG) - no ar dia 05/08

10 - Escola de Magia e Bruxaria (Campos de Jordão / SP) - no ar dia 12/08





Serviço

Geek Tour Adventure

Estreia: 10/06 (segunda-feira) - às 20h na PlayTV

Reapresentações: quartas e sextas - às 20h terça, quinta e domingo - 10h

Classificação etária: Livre

Sobre a PlayTV - PlayTV é um canal de conteúdo jovem que tem como carro chefe animes e uma grade voltada para a música, tecnologia, games. Sua programação hoje está disponível pelos canais da TV paga NET-122, SKY-181, OiTV-143, ClaroTV-118, Vivo 255. O canal tem uma grande distribuição, presente no pacote básico de todas as operadoras citadas acima.