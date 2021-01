Série This Is Us está de volta com a quinta temporada

A história de família Pearson volta para as telas do Fox Premium a partir desta quarta-feira (6), data de retorno da quinta temporada da série “This Is Us”. Os episódios que vão ao ar todas as quartas-feiras, às 21h30, abordam temas atuais como a covid-19 e a situação social nos Estados Unidos após a morte de George Floyd.

Até o momento, dos 18 episódios previstos para a nova temporada, quatro já foram lançados. Com idas e vindas através do tempo, principalmente até o dia do nascimento dos trigêmeos, a quinta temporada de 'This Is Us' começa com os Pearson reunidos na cabana da família para celebrar o aniversário de 40 anos do “Big Three”.

Os episódios continuam a investigar a doença de Rebecca (Mandy Moore), a separação entre Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown), o relacionamento de Kevin e Madison e o nascimento de seus gêmeos, e o processo de adoção do segundo filho de Kate e Toby.

Enquanto os novos episódios não chegam, a especulação toma conta dos fãs que defendem diferentes teorias. Muitos acreditam que, apesar de estar no meio da quinta temporada, a série possa ter revelado o destino final de uma de suas principais personagens, Kate Pearson (Khrissy Metz), ao deixá-la visivelmente de fora da linha do tempo no futuro.

A ausência de Kate nas cenas do futuro foi algo que muitos espectadores perceberam, por isso a especulação de que a personagem poderia estar morta. Outro sinal apontado pelos fãs é o fato de que Toby, marido de Kate, aparece visivelmente triste em um desses episódios. Outros, porém, acreditam que poderia ser por conta de um divorcio dos dois.