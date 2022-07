Série This is Us será exibida pela Globo a partir de novembro

Uma das séries com maior destaque dos últimos tempos, This is Us vai passar a ser exibida na programação da Globo a partir de novembro. Segundo a emissora, o seriado será exibido depois de Travessia, a novela das 21h que vai substituir Pantanal.

A série americana, que encerrou a exibição nos EUA em maio, após seis temporadas, conta a história da família Pearson ao longo das décadas. O elenco inclui Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Crissy Meltz e Justin Hartley.

A Globo vai exibir a primeira temporada, que foi um grande sucesso e rendeu 11 indicações ao Emmy para a série. Ao todo, foram 39 indicações, com quatro vitórias, com destaque para o prêmio para Sterling.

Com a novidade, a nova temporada do reality show Mestre do Sabor não vai mais ao ar esse ano.