Séries da Marvel que saíram da Netflix chegam ao Disney+ em junho

A plataforma Disney+ anunciou nesta segunda-feira (9), que as séries live-action da Marvel chegam ao seu catálogo no dia 29 de junho. Os títulos Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores e O Justiceiro foram originalmente produzidos pela Netflix e se unem ao extenso conteúdo do universo MCU que já existe na plataforma.

Além disso, outra novidade foi anunciada e chega ao Disney+ na mesma data em que as produções. A partir de 29 de junho, o sistema de controle parental entrará em vigor, permitindo que os usuários limitem os conteúdos do perfil e adicionem uma senha para acessá-los.

O sistema foi adotado devido à classificação indicativa de algumas das séries que integravam o catálogo da Netflix, com classificação indicativa de 16 e 18 anos. Para alterar as configurações e o controle parental, basta acessar a seção Editar Perfil.

Depois de deixarem a Netflix, as séries da extinta Marvel Television foram adicionadas ao Disney+ dos Estados Unidos e Canadá. Até o comunicado desta tarde, não havia nenhuma previsão para que as produções chegassem ao streaming em outros territórios.

Vale lembrar que Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, que viveram, respectivamente, Matt Murdock e Wilson Fisk em Demolidor, já retornaram aos seus personagens. O Homem Sem Medo reapareceu como advogado de Peter Parker (Tom Holland) em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e o Rei do Crime foi o principal vilão de Gavião Arqueiro. Por enquanto, não há previsão para que eles apareçam em outras produções do MCU, embora ambos os seus personagens tenham ligação com Eco, personagem de Alaqua Cox que já tem uma série solo confirmada.