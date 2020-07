Séries nada óbvias para apaixonados por arte e criatividade

Conhecer trajetórias de artistas de todo o mundo pode enriquecer a sua produtividade em qualquer área profissional. Afinal, arte, criatividade e comunicação andam de mãos dadas.

E as possibilidades são diversas, já que há uma vasta gama de expressões artísticas, tais como arquitetura, pintura, escultura, design, literatura, música, dança, fotografia, teatro e cinema. Aqui na coluna, inclusive, várias das séries que abraçam essas diferentes áreas já foram indicadas, como é o caso de Hollywood, que está na lista de 10 séries com protagonistas pretas e inspiradoras.

Mas, para quem ama ganhar inspirações certeiras com variados tipos de arte, separei desta vez títulos focados no tema e recheados de criações fora dos clichês. Ilustração, design, música, literatura e muito mais estão no compilado abaixo. Confira a mistura de tramas ficcionais, documentais ou, até, inspiradas em casos reais:

1. Glow Up

Glow Up é um reality show disponível na Netflix e, na competição, maquiadores novatos encaram desafios cheios de cor e brilho em busca da oportunidade de seguir uma grande carreira no universo da beleza. O vencedor passa a trabalhar para uma grande revista e ganha oportunidades diversas na área de atuação.

A série, porém, não é apenas para os fãs de makes. Ela vai além e apresenta opções para quaisquer apaixonados por artes. As maquiagens poéticas dos artistas fazem verdadeiros desenhos não óbvios nos rostos das pessoas, passando mensagens repletas de metáforas. Tons e efeitos: tudo é colocado ali por um motivo. Cada cor representa algo, cada linha precisa significar alguma coisa. Para poetas, desenhistas ou qualquer ser criativo, a produção é um poço de inspirações.

Um dos pontos bacanas é que cada desafio colocado para os competidores é real. Ou seja, se eles vão fazer makes para um desfile, o evento será oficial e grandioso, sendo assim, a passarela realmente vai aparecer nos grandes jornais. Em todos os episódios, novos temas são colocados à prova e alguém é eliminado, fazendo a tensão ficar ainda maior.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Reality Show

➨ Nacionalidade: Reino Unido

➨ Número de temporadas: 1 (segunda temporada confirmada) | 16 episódios

➨ Lançamento: 2019

2. Abstract: The Art of Design

No formato de série documental, Abstract mostra bastidores do trabalho de importantes artistas contemporâneos. Não há necessidade de assistir em uma ordem extada, já que cada episódio foca em um artista influente dentro de uma das áreas do design: design gráfico, ilustração, cenografia, fotografia, arquitetura e outras.

O mais bacana é que muitas vezes as obras apresentadas são bastante famosas, ou seja, você vai reconhecer facilmente. Seguindo tal linha, o objetivo da produção é se aprofundar na vida do artista e mostrar não apenas o seu processo criativo, mas também seus ambientes e instrumentos de trabalho, sua equipe e sua trajetória do início até o reconhecimento mundial.

Apesar do foco em áreas tão específicas, a série é voltada também aos não-profissionais do design e deixa tudo bem explicado para os amantes da arte – ou apenas para quem está precisando de uma inspiração para a vida.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Documentário/Estilo de Vida

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 2 (especulações de que terá uma 3ª) | em torno de 8 episódios em cada temporada.

➨ Lançamento: 2017

3. Sinfonia Insana (Mozart In The Jungle)

Para quem ama um bom som, Sinfonia Insana mostra um outro lado dos bastidores e das criações da música clássica. A trama retrata a vida de dois personagens: Hailey, uma jovem tocadora de oboé que está iniciando na profissão e busca uma oportunidade de mostrar seu talento, e Rodrigo, um jovem maestro que está no auge da sua carreira após ser escolhido para ser o regente da orquestra sinfônica de Nova York.

Apesar de estarem em fases diferentes das suas carreiras, seus caminhos se cruzam após Hailey começar a trabalhar como assistente de Rodrigo. No entanto, ela não esperava que até lá precisasse enfrentar muitas loucuras que envolvem concertos clássicos, festas, drogas e sexo.

A produção é baseada em diversos casos reais, já que tem como inspiração primordial o livro Mozart na Selva: Sexo, Drogas e Música Clássica, escrito pela oboísta Blair Tindall, que trouxe suas memórias como uma musicista na orquestra sinfônica de Nova York. A série foi muito bem aclamada e gerou grandes prêmios na indústria da TV.

➨ Onde assistir: Amazon Prime Video

➨ Gênero: Comédia/Drama/Musical

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 4 (cancelada após o fim da 4ª) | em torno de 10 episódios em cada temporada

➨ Lançamento: 2014

4. Valéria

A nova série espanhola da Netflix, baseada na saga literária de Elísabet Benavent, é focada na vida de Valéria, uma escritora que se encontra em crise não apenas com sua vida profissional, mas também com sua vida pessoal e emocional. Tudo isso a fez passar por um grande bloqueio criativo que não a deixa produzir nenhum parágrafo com qualidade.

O estilo da série tem sido comparada com a clássica Sex And The City, afinal a protagonista possui como porto seguro as suas amigas Carmen, Lola e Nerea, que mesmo com suas personalidades únicas estão sempre reunidas para desabafar sobre seus problemas.

Mais que uma trama de muitas emoções, Valéria aborda a busca por uma vida mais produtiva enquanto foca também na conexão disso com os relacionamentos, sonhos, sexualidade, autoconhecimento e outros temas mais sérios – que são aprofundados de forma leve e divertida.

➨ EXTRA: Para quem quer outra trama focada na vida de escritores, uma boa dica é Jane The Virgin, a qual já foi indicada aqui na coluna dentro da lista de 5 séries leves para rir e chorar ao mesmo tempo.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Drama/Romance/Comédia

➨ Nacionalidade: Espanhola

➨ Número de temporadas: 1 (segunda temporada confirmada) | 8 episódios

➨ Lançamento: 2020