Serpro abre concurso com 602 vagas e salário de R$ 9 mil

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) lançou edital de concurso com 602 vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de analista com especialização em Tecnologia, com remuneração inicial de R$ R$ 9.025,73.

Das 602 vagas oferecidas, 361 são de ampla concorrência, além de 121 reservadas para pessoas com deficiência e 120 para pessoas negras. Será exigida graduação ou curso de pós-graduação na área de tecnologia, com carga horária mínima de 360 horas.

Segundo o gestor de carreiras do Serpro, Marcelo Noronha, há uma flexibilidade quanto ao modelo de trabalho, podendo ser presencial ou remoto.

"O concurso é nacional e o candidato deve fazer a opção de trabalho por uma das regionais do Serpro no momento da inscrição. Com a aprovação e contratação, há a possibilidade de atuar na modalidade de trabalho remoto, inclusive no exterior, de acordo com as condições estabelecidas em normativos vigentes", explicou.

O concurso terá duas provas. A primeira será objetiva, de conhecimentos básicos e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Ela será realizada em todas as 26 capitais de cada estado e no Distrito Federal na data provável de 23 de julho de 2023.

Os aprovados farão a prova de conhecimentos aplicados, cujas datas prováveis serão 26 e 27 de agosto deste ano, e abrangerá a execução de atribuições esperadas para o cargo, como análise e desenvolvimento de sistemas e de algoritmos, manipulação de banco de dados, dentre outras descritas no edital.

As inscrições estão previstas para iniciar às 10 horas da próxima segunda-feira, 24, e vão até às 18 horas de 2 de junho, no site do Cebraspe. A taxa de inscrição custa R$ 100, mas, é possível solicitar a isenção para inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

O edital pode ser conferido aqui.