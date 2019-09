Serra Grande celebra primeiro Festival de Jazz da cidade

Nos dias 15 e 16 de novembro, acontece na cidade de Serra Grande, no Sul da Bahia, a primeira edição do Festival de Música Instrumental da Costa do Cacau, Blues Jazz Serra Grande.

Shows de artistas locais e nacionais, tocando blues, baião e jazz, oficinas gratuitas de música, workshop de confecção de instrumentos, apresentações artísticas e ações de cuidado com o meio ambiente, compõem a programação do evento que contou com um financiamento coletivo nos meses de agosto e setembro para custear parte dos cachês da programação.