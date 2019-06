Sertanejo Marcos defende Paula Fernandes e lembra 'falta' de Luan Santana

Depois de Paula Fernandes gravar um desabafo, visivelmente chateada, pelo cancelamento da participação de Luan Santana em seu DVD, o cantor Marcos, da dupla com Belutti, saiu em defesa da cantora. Os dois gravariam juntos o dueto "Juntos" - uma versão brasileira de "Shallow", da trilha sonora do filme "Nasce Uma Estrela", em que Bradley Cooper e Lady Gaga dividem os microfones. A versão da música foi muito criticada em virou memes.

"Acabei de ver um vídeo da Paula bem chateada comentando que o Luan Santana não irá participar do DVD dela. Fiquei chateado por isso. Eu me lembro de vezes que passamos por isso, eu e Belutti, de coisas erradas que deram em nossa carreira. Por isso, queria mandar um recado para a Paula. Dizer pra você que Deus está a frente de tudo e que os planos de Deus são maiores que o nosso. E contar uma história rapidinho. Em 2014 fomos gravar um DVD, nada estava dando certo. Tanto é que gravamos esse DVD com baixo custo. Ligamos para vários amigos para eles nos ajudarem nesse DVD, um deles foi Luan Santana, a gente pediu a participação e ele topou. E nós combinamos tudo por telefone e mandamos uma música que queríamos a participação dele. Faltando duas semanas, a equipe dele avisou que ele não participaria. Infelizmente ele não pode. Nós gravamos essa música sozinhos, o nome dessa música é 'Domingo de Manhã'. Fez o que fez com nossa carreira. Se nós tivéssemos gravados com Luan teríamos divididos o sucesso com ele", disse Marcos em um vídeo.

Marcos, porém, avisou na gravação que não criticava Luan:"Não confundam, não estou fazendo esse vídeo para atacar o Luan Santana, muito pelo contrário. Luan ajuda muita gente nova. Ele tem um cara que tem muitos pedidos de participações especiais porque é o maior artista do Brasil. Somos amigos dele e ele é maravilhoso. Nesse caso, sem nem saber, ele nos ajudou."

O desabafo de Paula foi muito comentado pelos fãs nas redes sociais.

"Eu decidi gravar esse vídeo em resposta aos fãs que estão enviando muitas mensagens nestas últimas horas depois que viram a entrevista do Luan, sobre a possibilidade de ele participar do meu DVD. Queria dizer que estou com o coração partido, sim. Eu estava na expectativa, estava muito feliz com a participação dele. Vocês sabem da minha essência, como é o meu comprometimento com a minha música e com tudo o que faço. Com tudo o que realizo, e com vocês, principalmente", falou.

Paula seguiu com seus comentários - e aproveitou para alfinetar Luan. "Está passando um filme em minha cabeça. Veio a autorização da Lady Gaga, trâmite todo, correria que foi para gravar, e o Luan topou. E eu naquela expectativa de poder registrar o nosso encontro. Nada como estar ali com o artista que você escolheu. Quem não gostaria de estar ao lado do Luan Santana? Seria uma realização de um sonho para mim, também".

Apesar de toda confusão da falta da presença do cantor, ela já sabe como resolverá o problema. "Fiquei matutando como ia fazer. O que seria legal, já que vou estar sozinha. Me veio na cabeça: 'Poxa, eu tenho um batalhão de fãs. Eles tem que fazer o meu Bradley Cooper'. Estou aqui para perguntar: Vocês topam ser o meu Bradley Cooper e cantar a primeira parte da música? E a gente registrar o nosso dueto? Se vocês toparem, vai ser incrível".

A gravadora de Luan Santana emitiu uma nota, sobre a ausência do artista.

"A gravadora Som Livre e gestores entenderam que era necessário o Luan focar integralmente no seu DVD, por isso não estará na gravação do DVD da Paula Fernandes, a quem deseja todo sucesso e as melhores vibrações. Que seja uma noite linda! O trabalho já está eternizado na canção. Luan tirou três dias de folga na extensa e lotada agenda e está curtindo com a namorada Jade Magalhães".