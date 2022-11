Sérvia se inspira na Arábia Saudita antes de duelo contra Brasil

A vitória surpreendente da Arábia Saudita sobre a Argentina tem inspirado jogadores de outras seleções na Copa do Mundo do Catar. Adversário do Brasil na estreia, o meia sérvio Filip Djuricic se mostrou esperançoso para o duelo contra a Seleção.

Em entrevista nesta terça-feira, Djuricic afirmou que acredita em zebras durante o Mundial e que a Sérvia conhece os defeitos do Brasil.

"O jogo que abriu a rodada mostrou o que torna o futebol bonito e que surpresas são possíveis. Um jogo completamente diferente nos espera contra o Brasil. Estamos nos preparando em paz, as condições climáticas nos agradam (...) Os brasileiros têm defeitos, sabemos quais são, e vamos basear nisso a nossa ideia de sucesso, já no primeiro jogo", afirmou Djuricic.

"A análise do Brasil não é tão necessária, conhecemos muito bem o time deles, principalmente os goleiros. Acredito que teremos boas informações sobre os outros dois rivais (Suíça e Camarões). Sabemos da nossa qualidade, estamos no caminho certo, estamos indo muito bem rumo ao Mundial. Faremos questão de mostrar à nação e ao público na Sérvia que merecemos grandes coisas", completou.

O volante Nemanja Gudelj também adotou tom de otimismo ao falar do jogo contra o Brasil. Ele afirmou que vai ser uma partida difícil, mas se mostrou animado com o confronto.

"Concordo com o Filip, as surpresas são possíveis... Vamos tentar deixar os torcedores contentes, estamos sentindo a euforia aqui em Doha", disse.

O duelo entre Brasil e Sérvia será disputado nesta quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), em Lusail. As duas equipes estão no grupo G, que tem ainda Suíça e Camarões.