Sérvia, Suíça e Camarões: como está a preparação dos rivais do Brasil

A estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar está a 10 dias de distância. A Seleção inicia seu caminho em busca do hexa no próximo dia 24 (quinta-feira da semana que vem), contra a Sérvia, às 16h, no estádio Lusail. Ainda pelo Grupo G, a equipe do técnico Tite enfrentará a Suíça e Camarões.

Os brasileiros começaram os treinos para o primeiro jogo nesta segunda-feira (14), ainda sem Neymar e Marquinhos. Mas e os rivais? Como estão suas respectivas preparações? Veja:

Sérvia

A Sérvia se apresenta na cidade de Stara Pazova, no próprio país, nesta segunda-feira (14). Na terça, o grupo viaja para Manama, capital do Bahrein, onde fará a reta final da preparação para a Copa. A programação ainda inclui um amistoso preparatório, contra a seleção local, na sexta (18). No sábado (19), os sérvios viajam para o Catar.

A equipe chega para a Copa com um problema no setor ofensivo. Estrelas da equipe, Vlahovic e Mitrovic ainda são dúvidas para enfrentar o Brasil. O atacante da Juventus se recupera de uma lesão na virilha e não entra em campo desde o fim de outubro. Já Mitrovic, do Fulham, não atuou nas duas últimas partidas da equipe devido a um problema no tornozelo.

"Nenhum treinador gosta quando seus jogadores estão lesionados. Eles estão fora da equipe por um período mais longo. É bom que eu acredite que eles estarão prontos, que eles estão trabalhando nisso. Ainda não vi os jogadores. Ainda há tempo até o primeiro jogo contra o Brasil, disse o treinador da Sérvia, Dragan Stojkovic, em coletiva nesta segunda-feira (14).

"Tomaremos decisões de acordo com tudo. Vamos entrar em campo com o plantel mais forte possível. Não tenho dúvidas, dada a mentalidade dos nossos jogadores, que eles farão o seu melhor para estarem prontos. E vamos ver se eles (Vlahovic e Mitrovic) vão jogar juntos", completou.