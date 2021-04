Serviço de streaming gratuito Vix estreia área kids

A VIX Filmes e TV lança nesta semana o VIX Kids e Família, um ambiente exclusivo para crianças. O novo espaço tem visual divertido, e traz diversos conteúdos que prometem entreter toda a família e, principalmente, os menores de 12 anos. Basta clicar no botão Kids e o usuário será direcionado para a área dedicada a este público. Uma vantagem é oferecer uma navegação segura e com autonomia para as crianças, dando acesso apenas aos conteúdos adequados para a idade.

Para o lançamento, os destaques são as animações Os Smurfs, com os episódios originais dos anos 80, e Hello Kitty e Amigos, série produzida no período de comemoração dos 45 anos de uma das personagens mais fofas e famosas do mundo. O catálogo é dividido em seções por faixa etária e temas como Pequeninos direcionada aos menores de 3 anos, Vix Kids Jr“ para os baixinhos de 3 a 6 anos, Aventura e Diversão para as crianças acima de 6 anos, Hora do Cineminha, para a família curtir junto no sofá, entre outras. Os conteúdos mais vistos sempre serão destacados e sugeridos aos usuários.

Os títulos vão de Galinha Pintadinha a Street Fighter 2, passando pelos musicais queridinhos da criançada, até as séries de TV, como Experimentos Extraordinários - sitcom repleto de experiências e pegadinhas, com o youtuber Iberê Thenório (Manual do Mundo).

O serviço de streaming gratuito VIX Filmes e TV está disponível via web, em aplicativos para celular e dispositivos como Amazon Fire, Apple TV, Roku e Android TV. Também é possível transmitir diretamente do smartphone para o Chromecast e diferentes marcas de Smart TV. Não é necessário nenhum cadastro ou assinatura para baixar.