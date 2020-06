Serviço gratuito de fisioterapia respiratória ajuda pacientes que tiveram covid-19

Os pacientes que tiveram a covid-19 ou tenham alguma doença pulmonar crônica terão orientações e acompanhamento fisioterapêutico gratuito. O atendimento online de Fisioterapia Respiratória será realizado pela equipe de profissionais acompanhada de estudantes do último ano de Fisioterapia da Unijorge. Os atendimentos serão realizados às segundas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, através de videoconferências, vídeos e cartilhas com orientações para o público.



Além do atendimento de Fisioterapia Respiratória, os estudantes da Unijorge irão prestar também orientações sobre estimulação precoce para crianças com idade entre 1 mês e 1 ano com diagnóstico de Síndrome de Down, prematuridade e asfixia perinatal; Promoção à saúde e orientações para o cuidado integral da população; Cuidados e atividades para o paciente paraplégico; Orientações posturais e atividades para alívio da lombalgia do trabalhador home office; e Orientações a pacientes com disfunções ortopédicas.

Os interessados devem preencher o formulário disponível no site unijorge.edu.br, de acordo com a área de interesse e disponibilidade de horários para acompanhamento. “Faremos uma triagem e entraremos em contato com aqueles que estejam mais adequados ao perfil de atendimento”, explica a fisioterapeuta Maiara Bouzas, coordenadora do curso de Fisioterapia da Unijorge.





Salvador Unida

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira.