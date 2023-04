Servidor é preso acusado de explorar adolescentes sexualmente na Bahia

Um servidor público de 35 anos foi denunciado pelo Ministério Público estadual por explorar sexualmente de cinco adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos. Segundo a denúncia, oferecida pela promotora de Justiça Paola Gallina na última segunda-feira (10), os crimes ocorreram continuadamente em 2022 até março deste ano no município de Conceição do Jacuípe. Na denúncia, a promotora solicita à Justiça a manutenção da prisão preventiva do denunciado, que está preso desde o último dia 23 a pedido do MP.

Conforme as investigações, que iniciaram na Promotoria de Justiça local, “o denunciado submeteu, induziu e atraiu à exploração sexual adolescentes, quando praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as referidas vítimas, mediante oferta de dinheiro e outras vantagens econômicas, e ainda impediu e dificultou que as vítimas abandonassem a situação de exploração sexual”.

A promotora aponta que o denunciado se utilizou de aplicativos de mensagens e plataformas de redes sociais digitais para atrair as vítimas, que são de famílias pobres, além de ter as intimidado, sob a ameaça de, valendo-se de cargo público na Prefeitura Municipal, retirar benefícios sociais das famílias e expor fatos íntimos. Ele também teria ameaçado agredir um dos adolescentes caso ele se recusasse a praticar os atos sexuais.