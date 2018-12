Servidores da Prefeitura de Salvador vão receber salário de dezembro dia 20

Os servidores da Prefeitura de Salvador tiveram uma surpresa nesta quarta-feira (5): a antecipação do salário para o dia 20 de dezembro. A novidade revelada pelo prefeito ACM Neto por meio das redes sociais.

De acordo com o gestor, o pagamento dos salários vai acontecer na mesma data de recebimento do 13º, como determina a legislação trabalhista. “Isso é para que todos os nossos servidores possam comprar os presentes de Natal e organizar as ceias de fim de ano”, escreveu ACM Neto.

Ainda segundo o prefeito de Salvador, a antecipação faz parte do esforço da Prefeitura para manter as contas equilibradas. “Temos, portanto, uma gestão eficiente, na contramão do que temos visto acontecer em vários lugares, onde os governantes anunciam a supressão de direitos dos servidores”, afirmou ACM Neto.