Servidores de Salvador protestam por reajuste salarial

Servidores municipais de Salvador de diversas categorias realizam mais um protesto em prol de reajuste salarial. A mobilização foi iniciada na manhã desta quarta-feira (11), quando o grupo realizou uma assembleia em frente ao Shopping da Bahia. Em seguida, os servidores seguiram em caminhada pela Avenida Tancredo Neves. A manifestação complica o trânsito na região.

De acordo com o Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), as reivindicações agregam ainda o reajuste no auxílio alimentação e remodelação do formato de concessão do auxílio transporte. O sindicato espera que as melhorias também alcancem os aposentados e pensionistas.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) reforçou que as negociações estão em andamento, inclusive com propostas apresentadas, e o diálogo e a compreensão são valores fundamentais e que precisam ser compartilhados entre todos para o êxito do processo de negociação.

A manifestação desta quarta reúne professores, agentes de saúde, guardas civis, salva-vidas, agentes de fiscalização, além dos profissionais de saúde e de manutenção da cidade.