Servidores e funcionários da Semop fazem testes para covid-19

Cerca de 2,2 mil colaboradores da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) passaram por testes sorológicos para detecção do coronavírus. A testagem faz parte do plano de combate à covid-19 em Salvador.

Os exames foram doados e aplicados gratuitamente, através de uma ação promovida pela DNA Laboratório, em parceria com a Rede Bahia, por meio da campanha Uma Rede por Todos. A sorologia é o exame realizado a partir de amostra de sangue venoso, sendo capaz de detectar os níveis de anticorpos IgM e IgG . O resultado do teste geralmente sai em dois dias e indica se a pessoa já teve contato com o vírus SARS-CoV-2, bem como se o sistema imunológico produziu os anticorpos contra a doença.

Foram testados trabalhadores de diversas frentes de atuação, como manutenção e limpeza de cemitérios, feiras e mercados, diretorias de Iluminação Pública (Dsip) e de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), Coordenadoria de Fiscalização e Combate à Poluição Sonora, Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) e Guarda Civil Municipal.

“Nossas equipes já vêm sendo testadas desde o começo da pandemia, mas finalizar o ano com uma testagem em massa foi muito importante para termos uma visão de como nosso quadro de colaboradores foi afetado pela Covid-19. De forma geral, não tivemos muitas pessoas acometidas pela doença, pois agimos rápido, seguindo todos os protocolos determinados pela Prefeitura, ainda em março”, afirmou o titular da Semop, Marcus Passos.



De acordo com o gerente comercial e marketing do DNA Laboratório, Rogério Silva, a iniciativa de cunho social foi promovida entendendo que é um momento de apoio aos grupos que trabalharam sem interrupção e que tiveram contato com muitas pessoas. “Durante essa campanha, o laboratório separou uma equipe multidisciplinar de logística, coleta, cadastro, entre outros técnicos, para a aplicação dos testes. Trata-se de forma de retribuir os cuidados que esses colaboradores vêm tendo para a organização da cidade nesses tempo de pandemia”, ressaltou.