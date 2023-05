Sesab alerta para riscos da nova droga K9, que causa 'efeito zumbi'

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) divulgou comunicado nesta terça-feira (30) fazendo alerta para os efeitos do uso de canabinóides sintéticos, mais conhecidas como droga K, apreendida duas vezes em uma na Bahia.

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (CIATox-BA) também orientou profissionais de saúde sobre diagnóstico e tratamento em caso de intoxicação ligada à droga.

Os efeitos tóxicos dessa droga, também erroneamente chamada de "maconha sintética", inclui toxicidade cardiovascular, perda de consciência e coma, depressão respiratória, convulsões, hiperêmese, delírio, psicose e comportamento agressivo.

“O diagnóstico clínico de intoxicação aguda por canabinóides sintéticos geralmente é realizado com base na história do uso da droga relatada pelo paciente e nos achados físicos compatíveis. Até o momento, estas drogas não são detectáveis nos exames toxicológicos de rotina”, explica o centro na orientação.

Os tratamentos são variados, considerando que os casos podem ser leves, moderados ou até envolver casos de psicose e convulsão. O CIATox-BA alerta que todos os casos suspeitos ou confirmados de intoxicação por drogas de abuso devem ser notificados. O centro está disponível 24h, ininterruptamente, para orientação toxicológica pelo telefone 0800 284 4343.

Esquema

Um esquema de envio de armas e droga K9 para integrantes de uma facção no Nordete de Amaralina, em Salvador, foi descoberto por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O material foi apreendido na manhã deste domingo (28).

Os policiais identificaram a chegada do material no bairro durante investigações para capturar os suspeitos de matar o soldado Gleidson Santo de Carvalho, morto durante assalto no último dia 19. O esquema utilizava ônibus interestaduais, que passam pela BR-116.

As equipes montaram campanas na região de Santo Estevão, a cerca de 160 quilômetros de Salvador. Durante a vistoria de um ônibus que saiu de São Paulo, os agentes encontraram um revólver calibre 38, cinco quilos da K9 e de maconha.

O material não tinha nome de destinatário. De acordo com a polícia, o motorista informou que os sacos foram colocados no ônibus em São Paulo.

Os agentes da Cipe LN e do Núcleo de Operações do DHPP investigam se as drogas e a arma iriam ficar em Feira de Santana, com envio poestirior para Salvador, por meio de um carro.

Todo o material foi apresentado no DHPP, na capital baiana.

K9 na Bahia

Na última quarta-feira (24), dois adolescentes de 16 anos foram encontrados com mais de 300 porções de maconha, dentre elas a variante conhecida como K9, 64 papelotes de cocaína, crack, uma balança e quatro munições na cidade de Casa Nova. Os dois vão responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Em março deste ano, agentes da Polícia Civil apreenderam porções da K9, aparelhos celulares e dinheiro durante incursões no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Na operação, os agentes identificaram suspeitos de realizar ataques com tiroteio nos bairros da Ribeira e em Tancredo Neves.