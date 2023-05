Sesab convoca 638 aprovados em seleção para Salvador e Ribeira do Pombal

O Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), convocou 638 profissionais para atuarem na Maternidade Maria da Conceição Jesus (MMCJ), em Salvador, e no Hospital Geral Santa Tereza (HGST), em Ribeira do Pombal. Serão 269 novos profissionais na unidade na capital baiana e 369 na cidade do interior.

Os convocados serão contratados em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA pelo período de até 36 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período por uma única vez. Eles atuarão em áreas de nível médio, técnico e superior, entre serviços administrativos, técnicos de enfermagem, patologia clínica e radiologia, analistas técnicos de diversas áreas, fonoaudiólogos, enfermeiros, engenheiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e terapeutas ocupacionais.

Os candidatos selecionados deverão se apresentar entre os dias 15 e 20 de maio, das 8h30 às 17h, para entrega de documentação admissional. Em Salvador, o local de apresentação é na Escola de Saúde Pública da Bahia Prof. Jorge Novis (ESPBA), localizada no Centro de Atenção à Saúde (CAS), na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Parque Bela Vista. Já em Ribeira do Pombal, os convocados devem comparecer no Consórcio Público Interfederativo de Saúde Nordeste II, localizado na Rua Manoel Rodrigues da Conceição (antiga Rua Paraná), nº 851, Zona Sul.

A lista com os documentos necessários pode ser acessada em https://www.saude.ba.gov.br/sobre-a-sesab/processosseletivos-reda/. A seleção para as duas unidades de saúde ainda não está finalizada, e outros candidatos podem ser convocados. Além das vagas para a MMCJ e o HGST, a Sesab irá convocar, em breve, selecionados para 241 vagas na Unidade de Pronto Atendimento de Vitória da Conquista, cujo resultado das provas objetivas já foi divulgado no mesmo endereço eletrônico acima.