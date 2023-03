Sesab nega falta de seringas para aplicação da vacina BCG em Feira

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou, nesta quinta-feira (16), que não faltam vacinas ou seringas para aumentar a cobertura vacinal da BCG em Feira de Santana. A pasta identificou que, em 2022, o número estimado de nascidos vivos na localidade era de 9.380 e tem-se registrado o envio de 12 mil seringas e quantitativo de doses suficientes para atender a demanda, incluindo a eventual perda técnica operacional.

Na última terça (14), a aplicação da vacina BCG, indicada para todas as crianças no primeiro mês de vida, foi suspensa em Feira de Santana devido ao estoque reduzido de seringas. A aplicação desta vacina requer seringa especial, com agulhas mais finas e uma dosagem menor de 0,05ml.

Em nota, a prefeitura informou que setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é abastecido pelo Núcleo Regional de Saúde Centro Leste, que aguarda uma nova remessa do Governo Federal - que enfrenta dificuldade em encontrar fornecedores.

Em nota, a Sesab comunicou que dados do Ministério da Saúde apontam que a cobertura vacinal da BCG em Feira de Santana é de apenas 54,32%, enquanto a média da Bahia alcança 83,43%. “Por se tratar de um município grande, ele é representativo dentre os 417 municípios e faz baixar a média estadual. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90% de cobertura do público-alvo. Essa vacina é importantíssima, pois protege contra as formas graves da tuberculose, uma doença contagiosa que afeta os pulmões, mas também ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro)”, explica a secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana.

A pasta ainda informou que, somente este ano, foram enviadas duas remessas de insumos ao município de Feira de Santana, sendo a primeira de 1.400 seringas e outra com 2 mil unidades. Tanto o imunobiológico quanto o insumo para aplicação da BCG são adquiridos exclusivamente pelo Ministério da Saúde e importados da Índia. Cabe aos estados a distribuição para os municípios, enquanto a gestão municipal deve construir estratégias eficazes para imunizar a população.