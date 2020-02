Sesab: número de casos suspeitos de coronavírus na Bahia cai de 8 para 5

A Bahia registrou 5 casos suspeitos de coronavírus até às 17h desta sexta-feira (28), segundo nota conjunta da Secretaria secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Dos pacientes que esperam o resultado do exame que verifica a existência da doença no organismo, quatro estão em Salvador e um em Camaçari.



De janeiro até às 17 horas de hoje, a Bahia teve 24 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo vírus. Destes, 15 foram excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde e quatro foram descartados laboratorialmente. Salvador comunicou 14 casos. Os outros municípios notificantes foram Camaçari (2), Jequié (1), Tucano (1), Itabuna (4), Jacaraci (1) e Feira de Santana (1).



Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os Cievs municipais.



A secretaria ressalta que os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. Diferente do informado pela manhã, o município de Porto Seguro não possui casos notificados.



O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). Na suspeita de coronavírus, é necessária a coleta de duas amostras, que serão encaminhadas com urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA).



Para confirmar a doença, é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o genoma viral. O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de amostra, que está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito.



No final da tarde desta sexta, o Ministério da Saúde atualizou para nove o número de casos suspeitos de coronavírus na Bahia. Além dos nove, outros quatro casos que haviam sido notificados foram considerados descartados pelo ministério. Ao todo, o país tem 182 casos suspeitos e apenas um confirmado em São Paulo.