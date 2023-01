Sesab promove ações de combate para reduzir avanço da dengue na Bahia

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) está desenvolvendo ações para conter o avanço da dengue entre os baianos. Isso porque, em 2022, foram registrados 35.644 casos prováveis da doença no estado, um aumento de 43% em relação aos números de 2021, quando 24.761 baianos passaram pela mesma situação. Entre as estratégias, estão reuniões com as regiões de saúde, envio de equipes técnicas e a busca ativa de casos compatíveis com arboviroses pelas equipes de vigilância epidemiológica municipais nas proximidades de casos notificados.

Todas as ações têm um foco ainda maior nas regiões sul e sudoeste do estado, que registraram, respectivamente, 12.405 (21,6%) e 8.686 (15,1%) dos casos de toda a Bahia. De acordo com a Sesab, as causas do aumento nessas regiões são as chuvas registradas nestes territórios, a diminuição das ações de agente de endemias municipais e a falta de consciência da população.

Sobre a alta de casos no estado, a Sesab explicou que os números são dinâmicos e depende de notificação oportuna dos municípios nos sistemas de notificação para monitoramento. "O aumento no percentual dos casos prováveis indica que os municípios e a população não estão realizando as ações diárias básicas de eliminação de possíveis criadouros", escreve em resposta.

A pasta fez questão de ressaltar ainda que, nos últimos três anos, houve a pandemia e que esse período tem que ser analisado de forma criteriosa por conta da reclusão da população. "É necessário lembrar da sazonalidade do agravo com períodos já esperados do aumento de casos a cada três anos, associado a mudanças climáticas como períodos chuvosos com enchentes e desastres naturais, como o que ocorreu em 2022", completa.

Veja cuidados indicados pela Sesab para combater a proliferação da doença: