Sesc Bahia reabre espaços culturais no final de semana 

O Sesc Bahia retoma neste fim de semana a programação cultural em algumas de suas Unidades Operacionais, localizadas em cidades nas quais os decretos municipais já permitem a realização de ações com a presença de público, desde que dentro dos protocolos de prevenção à covid.

Em Salvador, o Teatro Sesc-Senac Pelourinho traz diferentes linguagens no primeiro final de semana de reabertura, com opção para toda a família, atrações gratuitas ou ingressos que variam entre R$ 10, 8, 5 e 1. Na sexta-feira (13), às 18h30, o artista Veko Araújo abre a noite musical do espaço com a performance poética Lamentartes. Na sequência, às 19h, o público poderá desfrutar da apresentação da cantora, compositora e instrumentista baiana Clariana, com releituras que vão do pop ao rock Progressivo.

No sábado (14), será a vez de receber os pequenos! Às 15h, a contadora de histórias Terezinha Passos apresenta Contadora de Estrelas, um conto de sua autoria que traz a participação da escritora Palmira Heine e da multi-instrumentista Meg de Souza. Às 16h, a artista de rua e palhaça Vanda Cortez apresenta Borbulhando, um espetáculo de bolhas de sabão gigantes em formato circense, com interatividade cômica, em um mundo de aventuras e possibilidades. Às 17h, o espetáculo De Brincadeira, do grupo cênico-musical Cadeiradebrin, oferece um show interativo com músicas que convidam crianças de todas as idades ao brincar.

Para fechar a programação do final de semana, o Teatro Sesc-Senac Pelourinho preparou uma manhã divertida para o domingo (15). Às 10h, Alê Casali apresenta Papailhaço: o Herói – Uma Performance Interativa do Palhaço Biancorino. No final da manhã, às 11h, é a vez do grupo Canastra Real encantar o público com Retrós: Narracantos de Meninar – narrativas, meninadas com cantos, contos, causos, carochas e outras caraminholas - uma apresentação cheia de afeto e imaginação que convida o espectador a um passeio pelos quintais da oralidade e mundos encantados.

Em Feira de Santana, o Café -Teatro do Centro Cultural Sesc recebe o cantor e compositor Guymeo no show Um Cara, no qual compartilhará com o público seu repertório autoral e releituras de clássicos da música popular brasileira. A apresentação acontece na sexta (13), às 18h, e os ingressos custam R$ 2 e R$ 1(Cartão Sesc).

Teatro Sesc-Senac Pelourinho (Salvador) :

Sexta (13)

18h30 - Performance poética ”Lamentartes” com Veko Araújo |gratuito

19h – Show Clariana | R$ 10, R$ 5 e R$ 8 (Cartão Sesc)

Sábado (14)

15h - “Contadora de Estrelas” – contação de histórias com Terezinha Passos e convidados | gratuito

16h – Espetáculo “Borbulhando” – com a palhaça Vanda Cortez*

17h - Espetáculo “De Brincadeira” - grupo Cadeiradebrin*

*combo R$10, R$ 5 e R$ 1 (Cartão Sesc)

Domingo ( 15)

10h – Apresentação “Papailhaço: o herói” com Alê Casali*

11h - Apresentação “Retrós: narracantos de meninar” - grupo Canastra Real*

*combo R$ 10, R$ 5 e R$ 1 (Cartão Sesc)

Café-Teatro do Centro Cultural Sesc Feira de Santana:

Sexta (13) - 18h - Guymeo - show Um Cara | R$ 2 e R$ 1(meia/Cartão Sesc).