Sesc promove oficinas virtuais gratuitas de artes visuais

Está no ar a 1ª edição do projeto Narrativas Visuais – Galeria em Casa! Artistas visuais de variadas estéticas realizam um passeio mediado por sua produção, proporcionado ao público a experiência de visitar uma exposição dentro de suas casas. As oficinas iniciaram nesta terça (20), vão até o próximo sábado (24) e têm inscrições gratuitas, feitas clicando neste link.

O artista visual Denissena é o primeiro convidado do projeto, com a Exposição Virtual Fóssil, que já está disponível no canal do Youtube do Sesc Bahia (@SescBahiaOficial) e fica no ar até 11 de janeiro de 2021.

Denissena utiliza tudo que pode para se expressar, e qualquer coisa se transforma em arte nas mãos desse artista definido como vigoroso, multimídia e autodidata. Até por isso, se define como Operário Cultural. Através do seu estilo livre e improvisado, explora as linguagens do desenho, cerâmica, escultura de ferro, arte digital, pintura body art, graffiti e performance.

Já expôs em São Paulo, Nova York, Tókio, Luanda, entre outros, e suas obras são acervos no Memorial Irmã Dulce e na Casa do Poeta Castro Alves. Como arte-educador inspira crianças, jovens e adultos a aceitarem o poder da arte em suas vidas, e os capacita especialmente através da arte contemporânea, para se tornarem agentes multiplicadores.

Trabalhou em projetos para OSCIP Projeto Cidadão, Unesco, Unicef, UNEB e em instituições educativas, contemplando as comunidades indígenas, quilombolas e urbanas. Com espírito empreendedor, vive da própria arte, imprimindo em cada trabalho suas heranças culturais.



Além da exposição, o artista ministrará uma série de oficinas ligadas à linguagem das artes visuais e são transmitidas pela plataforma Microsoft Teams. Confira a programação logo abaixo:

20/10 – Oficina de desenho

21/10 - Oficina de máscaras

22/10 - Oficina de customização

23/10 - Oficina Arte Graffiti

24/10 - Oficina Arte Digital