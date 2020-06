Sesc realiza faz drive thru solidário para arrecadar donativos; veja onde doar

Para arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene para as instituições sociais, o Sesc realiza a segunda edição do drive thru solidário no próximo sábado (6). A ação vai acontecer em Salvador e mais sete cidades do interior da Bahia.

Em Salvador, o Drive Thru Solidário Sesc vai ocorrer no Centro de Lazer e Hospedagem, em Piatã. No interior, haverá arrecadação em Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana (Centro), Jacobina, Jequié (Academia Sesc - Jequiézinho), Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista (Academia Sesc - Brasil). A arrecadação vai acontecer das 8h às 17h.

Uma equipe do Sesc estará disponível nos locais para coletar as doações e as pessoas não vão precisar sair dos carros. Na primeira edição do drive thru, realizada em 9 de maio em Salvador e outras quatro cidades do interior, foram arrecadados 880 kg de alimentos e itens de higiene e limpeza.

A ação faz parte do programa Mesa Brasil Sesc, ançado em fevereiro de 2003, com o objetivo de combater a fome e o desperdício de alimentos, inspirado em uma experiência pioneira de colheita urbana implantada pelo Sesc em São Paulo nos anos 1990. Atualmente essa rede de banco de alimentos possui 82 unidades operacionais em 27 estados do Brasil, em todas as capitais e em quase 300 municípios do interior.

Na Bahia, o Programa possui unidades em Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista e beneficia instituições sociais cadastradas nesses municípios e em outros na região de abrangência. Desde o início do isolamento social no Estado, o Sesc Bahia tem intensificado seus esforços de arrecadação visando ajudar o maior número de pessoas possível. Entre 23 de março e 22 de maio foram arrecadadas mais de 179 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, entregues a 199 instituições sociais que atendem a 248 mil beneficiários.

Confira os endereços para doações:

Centro de Atividades de Alagoinhas

Av. Ayrton Senna da Silva, s/n - Alagoinhas Velha



Centro de Atividades de Barreiras

Rua Porto Velho, 137 - Santo Antônio



Centro Cultural e Restaurante de Feira de Santana

Praça Carlos Bahia, s/n - Centro



Centro de Atividades de Jacobina

Rua Antônio Manoel Alves de Mesquita, 245 - Félix Tomaz



Academia Sesc de Jequié

Av. Franz Gedeon, 200 - Jequiézinho



Centro de Lazer e Hospedagem de Salvador

Av. Otávio Mangabeira s/n – Piatã



Centro de Atividades de Santo Antônio de Jesus

Av. Carlos Fernando Amaral, s/n (Estrada do Benfica) - Cajueiro



Academia Sesc de Vitória da Conquista

Av. Frei Benjamim 2008-B - Bairro Brasil