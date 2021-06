Sesc terá programação online especial para festas juninas

Não é porque vamos ficar em casa que o São João precisa ser desanimado. Pode ter reza pra santo Antônio, forró e até brincadeiras temáticas. Pelo menos em alguns projetos transmitidos pelas redes sociais, como é o caso do Sesc nas Festas Juninas, programação online e gratuita que valoriza a cultura popular nordestina, mescla tradição e atualidade, e traz nomes como Targino Gondim, Carlos Pitta, Foró da Gota e Camerata Popular do Recôncavo. O público poderá acompanhar os festejos através do canal do Sesc Bahia no Youtube, no Instagram e no Facebook.

De sexta (11) a domingo (13), sempre às 19h, o público poderá conferir o tradicional Tríduo de Santo Antônio com reza cantada e conduzida pela Camerata Popular do Recôncavo. A celebração mescla elementos da tradição e da religiosidade popular com uma concepção cênica desenvolvida pelo grupo há mais de uma década de trajetória e pesquisas etno-musicais.

Todas as noites, ao final de cada reza, as apresentações artísticas esquentam a programação. Na sexta (11), às 20h, o cantor, compositor, cordelista e poeta Asa Filho apresenta o show Asa Filho e Santo Antônio - Esperando São João com um figurino que homenageia as quadrilhas e tradições juninas, além de muito forró, baião e galope sertanejo.

Carlos Pitta se apresenta no domingo (13), Dia de Santo Antônio (divulgação)

No sábado (12), às 20h, é a vez do forró acústico do pernambucano, radicado em Feira de Santana, Timbaúba. No domingo (13), Dia de Santo Antônio, quem comanda o forró é Carlos Pitta, que traz repertório de xote, baião, galope, arrasta-pé com uma roupagem eletroacústica.

No sábado seguinte (19), às 20h, Targino Gondim se apresenta ao vivo no canal Sesc Bahia do Youtube com o show Sou o Forró. O forrozeiro pernambucano, com título de cidadão baiano, traz uma musicalidade bem tradicional do cancioneiro nordestino com letras autorais e um passeio por grandes nomes da cultura como Gilberto Gil, Zeca Baleiro e Carlinhos Brown, além de canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Fagner e Alceu Valença.

Banda Forró da Gota encerra o festival junino do Sesc, dia 26 (Heder Novaes/divulgação)

Quem encerra a programação é a banda Forró da Gota, que se apresentar ao vivo, no dia 26 de junho, às 20h, com o show Baianeira, que mistura baião com guitarrada, xaxado com chula e xote com chamego. . Com uma sonoridade baiana, ousada e de identidade urbana, chega com um repertório autoral, além de releituras de grandes artistas nordestinos, como Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Dominguinhos, Chico César, Nação Zumbi e até Olodum.