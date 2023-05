SESI Bahia completa 75 anos, apoiando a indústria com serviços voltados para a saúde, segurança do trabalho, educação e cultura

Quantas histórias podem ser contadas em 75 anos? No caso do SESI Bahia - que, em 2023, completa o marco de sete décadas e meia de atividades – são milhares. Fundado em 1948 com o objetivo de apoiar o trabalhador da indústria, ao longo da sua existência, o SESI chegou aos quatro cantos da Bahia, modulando a sua atuação e seu portfólio de soluções às demandas das indústrias e de seus trabalhadores. Agora, consolidada como uma instituição de excelência em soluções nas áreas de educação, cultura, promoção da saúde e segurança na indústria, quer chegar ainda mais longe, expandindo o seu alcance e assumindo novas missões e desafios.

De acordo com o superintendente do SESI, Armando da Costa Neto, a entidade tem atuado sobre quatro pilares: educação, segurança do trabalho, saúde e cultura. "É uma satisfação notar o quanto avançamos, principalmente nos últimos anos, e o quanto temos contribuído com a sociedade baiana. Hoje, atuamos na educação atendendo a alunos de todo estado; contribuímos com o setor empresarial através dos programas de adequação às normas regulamentadoras e cuidados preventivos em saúde; além de promovermos os artistas e a cultura local nas nossas unidades, como o Teatro SESI Rio Vermelho, aqui em Salvador", lista.

O gestor afirma que o objetivo do SESI é ampliar cada vez mais o seu alcance e contribuir com um número ainda maior de pessoas nos próximos anos. "Nossas perspectivas são as melhores possíveis, pois temos uma missão muito nobre que consta no estatuto do SESI, que é fortalecer cada vez mais a parceria com as empresas e a sociedade, na promoção da educação, saúde e cultura", diz.

Educação

Atualmente o SESI conta com 9 mil alunos matriculados em 11 escolas nas cidades de Barreiras, Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Salvador e Vitória da Conquista. A rede se prepara para inaugurar uma nova unidade em Teixeira de Freitas, com a perspectiva de cruzar a linha dos 10 mil estudantes.

"Nossa rede de escolas atua tanto na educação regular como na educação de jovens adultos (EJA) e muito além da oferta de um ensino de qualidade, buscamos desenvolver no estudante a autonomia para que ele possa seguir avançando nos estudos ou ingressar de forma qualificada no mercado de trabalho", explica a gerente executiva de Educação e Cultura do SESI, Cléssia Lobo.

Em suas escolas, os alunos são estimulados a interagir com novas tecnologias e abordagens inovadoras, a exemplo das metodologias ativas e STEAM, que tem por objetivo fomentar a integração das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Além disso, as dinâmicas curriculares buscam explorar novos recursos pedagógicos e tecnológicos (robótica) e potencializar os aprendizados com programas específicos (iniciação científica). "Nosso foco é construir de forma contínua, um ambiente tecnológico, mas que não deixa de fora o cuidado com o lado humano, pois apesar de toda a tecnologia embarcada no mercado de trabalho, as empresas e indústrias são feitas por pessoas", afirma Cléssia.

Casa da cultura

Além dos investimentos na ampliação da Rede SESI de Educação, a instituição também ampliou a oferta de espaços culturais de Salvador com a inauguração do Centro Cultural SESI Casa Branca, localizado na Avenida Caminho de Areia, 1.454, Cidade Baixa. O SESI Bahia investiu mais de R$ 14 milhões em recursos próprios nas obras de requalificação do casarão (Solar Machado), construção dos novos espaços e na implantação da Estação Ciência, museu tecnológico interativo inaugurado em novembro do ano passado.

O Centro Cultural Casa Branca é composto ainda pela Varanda da Casa Branca – espaço para apresentações artísticas e eventos corporativos –, a Sala Letieres Leite –, espaço de arte com capacidade para 127 lugares, e a Praça da Ciência, dotada de vários experimentos ao ar livre, que exploram conceitos da física, além de uma geodésia, que reproduz estrelas e constelações do céu noturno de Salvador.

Sede também da Orquestra Jovem SESI, o Centro Cultural SESI Casa Branca faz parte do complexo de educação, esportes e lazer do SESI de Itapagipe, que foi a primeira unidade do Sistema Indústria na Bahia, localizada no bairro onde a indústria baiana começou a se estruturar.

Saúde e segurança na indústria

Outras áreas de fundamental importância na atuação do SESI Bahia são as de Saúde e Segurança no Trabalho (SST), nas quais a instituição tem direcionado cada vez mais estratégias para apoiar a indústria com serviços voltados para a prevenção e promoção da saúde (SESI SAÚDE), por entender que este cuidado é uma forma de evitar o surgimento de doenças crônicas e como fator de aumento da produtividade.

"Além do trabalho que já desenvolvemos há muitos anos no auxílio às empresas para adequação das NRs (normas regulamentadoras), temos ampliado a atuação na atenção primária em saúde, pois a prevenção é um fator essencial no funcionamento das empresas", comenta o gerente executivo de Saúde e Segurança na Indústria do SESI, Amélio Miranda.

"Hoje, quase 8% do PIB brasileiro é impactado por afastamentos e aposentadorias precoces e os valores de planos de saúde só crescem, por isso a importância de investir na prevenção e ampliar a idade produtiva dos trabalhadores", completa.

Segundo Amélio, a atuação do SESI no campo da saúde já alcança cerca de 4 mil empresas e mais de 180 mil pessoas são atendidas pela instituição na Bahia. Com um portfólio variado de soluções, a entidade tem desenvolvido produtos sob medida para áreas específicas, a exemplo da construção civil e da metalurgia, além dos programas com foco na qualidade de vida, atuando no combate ao sedentarismo e à obesidade.

Instituto SESI

O SESI também amplia o foco em Saúde e Segurança na Indústria (SSI). Em 2022, investiu R$ 55 milhões na área com a inauguração do Instituto SESI de SST (Segurança e Saúde no Trabalho). Com o novo equipamento, a expectativa é ampliar em 50% a oferta de serviços voltados para o trabalhador da indústria e ampliar o atendimento particular para a comunidade. Situado na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Piatã, ao lado da Escola SESI Djalma Pessoa, o novo espaço tem área total de 7.990 metros quadrados.

Na nova unidade também funciona a Escola SESI de Gestão em SST, voltada para capacitar profissionais que atuam na área de segurança e saúde no trabalho. A nova infraestrutura permitiu ao SESI ampliar a oferta de cursos de Gestão em SST, Normas Regulamentadoras (NR), Saúde e Bem-estar, além de soluções para gestão e consultoria em SST e serviços para atendimento a requisitos de NR.

Tecnologia

Outra área na qual a entidade se dedica é o fornecimento de soluções tecnológicas para atender as demandas de gestão das empresas, com plataformas como o SESI Viva+. Trata-se de solução que agiliza a gestão dos dados de saúde das empresas, automatizando a prestação de contas ao e-Social. Para conhecer mais sobre a atuação e os serviços do SESI, acesse sesibahia.com.br.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.