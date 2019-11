Sessão de 'Frozen 2' acaba com briga de facão e menina de 13 anos presa

Pipoca, refrigerante e facão. Com esse 'kit', jovens de Birmingham, na Inglaterra, foram ao cinema para curtir o que deveria ser apenas uma sessão do longa 'Frozen 2'. Entretanto, a trama que era transmitida na telona transformou-se em mera quadijuvante, com o protagonismo tomado por uma briga generalizada que envolveu cerca de 100 adolescentes.

Segundo o site Independent, o motivo do quebra-pau ainda está sendo investigado. Mas, ao que tudo indica, trata-se de um confronto entre grupos rivais.

A briga de facãozada protagonizada por adolescentes aconteceu no último sábado (23). A polícia teve que evacuar o local. Porém, relatos revelam que famílias deixaram a sessão assustadas, com crianças chorando.

Uma testemunha, Choleigh McGuire, disse que "um grupo de garotas partiu para cima de outra menina e tudo aumentou”, contou ela que estava na fila para assistir ao filme.

O 'bafafá' acabou acabou com cinco adolescentes presos, dentre eles uma menina de 13 anos, e sete policiais com pequenos ferimentos. Na cadeia, os jovens não poderão homenagear o filme cantando o hit "Livre Estou".