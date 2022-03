Sessão gratuita exibe ‘Pátio’, primeiro filme de Glauber Rocha, e evoca Castro Alves

Uma parceria do Cine Metha Glauber Rocha com o Sebo Galáxias comemora os aniversários de Castro Alves e de Glauber Rocha, ambos nascidos no dia 14 de março, no próximo domingo (20), às 18h, com uma sessão gratuita do filme "Pátio" (1959), o primeiro do cineasta baiano que se dizia uma encarnação do poeta.



Será promovido também um recital ao pé da estátua, em plena praça, e o leilão do livro "A Filha de Castro Alves", também de 59, hoje uma raridade esquecida, que trata em estilo reportagem da vida de Vírginia Hylda de Castro Alves Gonçalves, a filha do poeta que a História não menciona.

Livro raro, 'A Filha de Castro Alves', de J. Mattos Filho, está no acervo do Sebo Galáxias (Foto: Reprodução)

"A quantidade de coincidências é de fato muito intrigante: a data de nascimento, as mortes aos 24 e 42 anos, que é a mesma idade invertida, e inclusive o ano de lançamento do livro e do filme que exibiremos. Tudo leva a crer que Glauber não blefava ao dizer que era uma reencarnação de Castro Alves. E estando no Cine Glauber na Praça Castro Alves, não poderíamos deixar passar em branco o aniversário. 14 de março deveria ser instituído data excepcional na Bahia, dedicada à propagação artística", diz o poeta James Martins, curador do Sebo Galáxias.

Serviço

O quê: Celebração a Glauber Rocha e Castro Alves, com exibição de "Pátio"

Onde: Cine Metha Glauber Rocha, Praça Castro Alves

Quando: Domingo (20), às 18 horas

Quanto: Gratuito!