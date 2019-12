Sete jogadores do Cruzeiro já foram rebaixados para a Série B

O Cruzeiro já passa de 90% de chance de ser rebaixado. Faltando duas rodadas para o Brasileirão acabar, o time está na 17º colocação, com 36 pontos. Para não cair para a Série B, precisa tirar a diferença de dois pontos para o Ceará (38 pontos). Caso o pior cenário à Raposa aconteça, será a primeira vez na história em que o clube disputará a Segunda Divisão do campeonato.

Apesar de ser algo inédito da trajetória do Cruzeiro, o mesmo não pode ser dito por uma parte do elenco celeste. Sete dos 32 jogadores já foram rebaixados com outros times antes - alguns com mais de uma queda no currículo. Ou seja, pouco mais de 21% dos atletas sabem a frustração que é cair para a Série B.

Entre eles, está Egídio, que atuava pelo Vitória quando o Leão caiu em 2010 - e quando o Ceará foi rebaixado em 2011. Para a lista, foram considerados todos os jogadores que fizeram, pelo menos, um jogo em um dos clubes, mesmo que tenha deixado o time ao longo do Brasileirão.

Egídio: Vitória (2010) e Ceará (2011)

Edilson: Atlético-MG (2005), Athletico-PR (2011) e Botafogo (2014)

Jadson: Santa Cruz (2016)

Marquinhos Gabriel: Avaí (2011) e Sport (2012)

Robinho: Avaí (2011)

Rodriguinho: América-MG (2011)

Joel: Avaí (2017)

Além do Cruzeiro, o único time que ainda luta para não cair para a Série B é o Ceará. Na 16º colocação, a equipe nordestina tem 9,4% de chance de rebaixamento e pode confirmar sua permanência na elite do futebol em 2020 ainda nesta semana. Isso acontece caso o Vozão fique no empate com o Corinthians, no Castelão, nesta quarta-feira (4), às 19h30, e a Raposa perca para o Grêmio, quinta-feira (5), às 19h15, em Porto Alegre.