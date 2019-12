Setor industrial da Bahia mira recuperação a partir de 2020

Ainda sob os efeitos da recessão, que castigou a economia do país nos últimos anos, a indústria da Bahia projeta uma retomada a partir do ano que vem. O crescimento mais vigoroso do setor, no entanto, só deve ocorrer mesmo a partir de 2021, com a conclusão do processo de privatização da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) e a maturação de novos projetos industrias. As projeções foram feitas, ontem, pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, durante encontro com jornalistas.

Alban disse que a atividade industrial do estado irá crescer, em 2020, puxada, principalmente, pela recuperação da economia do país como um todo. A estimativa é de uma expansão da atividade no estado da ordem de 1% - bem abaixo da previsão para o conjunto do setor no Brasil (2,2%).

A razão para o crescimento abaixo da média do país é que os setores mais representativos da indústria local, como o segmento de óleo e gás, ainda não terão grandes respostas em termos de expansão no ano que vem. É o caso da Rlam.

"A refinaria estará em compasso de espera em boa parte de 2020. O processo de privatização já começou, mas só deverá ser concluído no final de 2020. Seguramente nada vai acontecer até lá, em termos de modernização ou ampliação da capacidade da unidade", afirmou o presidente da Fieb. "Concluída a privatização, aí sim, a refina ria irá alavancar novos e grandes projetos", diz Alban.

Fafen

O presidente da Fieb citou também a situação da Fafen, que passou boa parte deste ano hibernada. No final do mês passado, a fábrica de fertilizantes nitrogenados foi arrendada para a Proquigel Química, que terá o controle das unidade por um período de dez anos.

"Felizmente foi montada uma equação, com forte apoio dos governos federal e estadual, o que permitiu a arrendamento. Agora há uma discussão com a Petrobras sobre o custo de usar seus gasodutos e assim tornar o gás viável para Fafen. Com tudo isso, a unidade só deverá retomar suas atividades no segundo semestre do ano que vem. É um ciclo nornal, porém temos aí mais um inibidor para um maior crescimento da indústria em 2020", disse Alban.

Ele destacou ainda em sua fala que, no ano que vem, as obras de infraestrutura serão o grande motor do emprego na indústria, cujos efeitos positivos impactarão toda a economia baiana. Ele defendeu ainda a necessidade de mais competição no setor bancário, como uma forma de baratear os custos de crédito no país.

"É preciso mais concorrência no setor financeiro. Nós temos cinco grandes bancos que determinam o mercado. Não se tem queda de juros por decreto. Mesmo esse teto de juros de 8% do cheque especial estabelecido há pouco pelo governo, é muito alto", diz Alban. "É de capital importância a estabilidade e a segurança do sistema financeiro nacional, mas estou convicto de que os bancos precisam dar a sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país".

Senai Cimatec Park recebe investimento de R$ 330 milhões

Inaugurado no mês passado, o Senai Cimatec Park irá receber nos próximos cinco anos mais R$ 330 milhões em investimentos somente na área de petróleo e gás. Parte deste valor - R$ 52 milhões - já foi liberado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e começa a ser aplicado no complexo tecnológico a partir de 2020.

"Será um projeto focado no setor de óleo e gás. Faremos ensaios para certificar equipamentos para o pré-sal", disse diretor de Tecnologia e Inovação do Cimatec Park, Leone Andrade.

Localizado no Polo Industrial de Camaçari, o equipamento é uma expansão do Senai Cimatec. O complexo, recebeu um investimentos inicial de R$ 87 milhões. Já nesta primeira fase apresenta uma infraestrutura que atende necessidades nas áreas de Automação, Conformação e União de Materiais, Química, Mineração, Fármacos, Biotecnologia e Construção Civil.

A área comportará empresas sediadas, assim como negócios e serviços de apoio aos projetos e à indústria, além de pesquisa aplicada e testes em escala natural ou piloto para o setor.

Outros números

Durante a coletiva de ontem foram apresentados diversos outros números sobre o desempenho do Sistema Fieb este ano. O Sesi, por exemplo, registou 63.901 matrículas em 2019 em educação de jovens e adultos, educação regular e educação continuada. Na área de saúde e segurança no trabalho, foram contabilizados 153 mil atendimentos a trabalhadores da indústria e seus dependentes.

Já a Escola Técnica do Senai Bahia registrou até novembro 31 mil alunos matriculados em cursos de aperfeiçoamento, 15 mil em cursos de qualificação e 10 mil em cursos de iniciação profissional. Somando os estudantes em aprendizagem básica, o Senai tem 11.864 matriculados. São cerca de 6.900 alunos em qualificação profissional gratuita e bolsistas.

Já no Centro Universitário Senai Cimatec foram 2.547 matriculados em 9 cursos de graduação e no mestrado e doutorado. Em atividades desenvolvidas no centro de tecnologia, no âmbito da Embrapii, há atualmente 53 projetos em execução.

Comportamento da indústria em 2020

Construção civil - Setor vai crescer no ano que vem impulsionado por obras de infraestrutura, como o BRT, VLT, Porto Sul e Fiol

Refino de petróleo e produção de etanol - Vendas da Rlam, do terminal de GNL e de campos maduros de petróleo darão impulso ao setor

Químico/petroquímico - Destaque para a retomada das atividades da Fafen, provavelmente no início do segundo semestre do ano

Automotivo - Expectativa do setor é de crescimento, com base na evolução do emprego e da oferta de crédito

Alimentos e bebidas - O cenário para 2020 é favorável, considerando a perspectiva de crescimento do emprego e da massa salarial

Mineração - Existe uma série de grandes projetos de extração de minério de ferro que devem alavancar a atividade no estado, a exemplo o da Bamin e o da Colomi Iron