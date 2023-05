Setur e Ufba dão início do curso de tecnologia em gestão de turismo

A Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (EAD-Ufba) realizou, no último sábado (6), a aula inaugural on-line do curso superior de tecnologia em gestão de turismo e desenvolvimento sustentável, na modalidade ensino à distância. A cerimônia foi aberta pelo secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, ao lado do diretor da EAD, João Tude, e da superintendente de Educação a Distância da universidade, Márcia Rangel. O curso é uma iniciativa conjunta da Ufba com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA).

Eles deram as boas-vindas aos 200 alunos selecionados para a formação, que terá duração de três anos. Serão 1,6 mil horas de aulas on-line e uma aula presencial por mês, nas cidades-polo das cinco zonas turísticas contempladas: Salvador (Baía de Todos-os-Santos), Camaçari (Costa dos Coqueiros), Itaberaba (Chapada Diamantina), Juazeiro (Vale do São Francisco) e Valença (Costa do Dendê).

“O Governo do Estado, visando qualificar profissionais que trabalham em regiões turísticas, contribuiu para que essa formação de alto nível fosse disponibilizada. É mais uma ação que mostra o nosso compromisso com a educação e a oferta de bons serviços aos turistas”, ressaltou o secretário Bacelar.

“É com satisfação que iniciamos mais um ciclo de aprendizagem, por meio desse curso de turismo, resultado de um trabalho coletivo, envolvendo a Escola de Administração e a Secretaria de Turismo. Vamos aprender, juntos, e contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso estado”, declarou a superintendente Márcia Rangel.

A turma de alunos é formada por servidores municipais e estaduais e empreendedores, que já atuam no turismo. No primeiro semestre, eles terão contato com as disciplinas de história, cultura, economia verde, modelos de negócios em ecoturismo, ética e sustentabilidade. No segundo semestre, serão conteúdos sobre gestão da qualidade em serviços turísticos, gastronomia, mídias sociais, marketing e noções de direito.