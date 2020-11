Seu Francisco, pai de Zezé e Luciano, é internado em estado grave

Francisco José Camargo, pai da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, está internado em estado grave, em um hospital de Goiânia. Segundo informações divulgadas pelo programa Balanço Geral, da Record TV, o homem que inspirou o filme ‘Dois Filhos de Francisco’ foi levado para a unidade médica nesta terça-feira (10), e foi submetido a uma cirurgia.

Zezé viajou para Goiânia para acompanhar o tratamento do pai, que tem 82 anos. O estado de saúde é delicado e inspira cuidados.

Procurada para dar mais detalhes sobre a situação, a assessoria de imprensa da dupla não se pronunciou as 15h desta terça.

No início do ano, Seu Francisco ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O pai dos sertanejos, que luta contra um enfisema pulmonar há dois anos, foi levado ao hospital, na época, por complicações renais. Com informações do portal R7.