Seu Jorge estrelará série sobre Anderson Silva para o Paramount+

Seu Jorge viverá o lutador de artes marciais mistas e ex-Campeão Peso Médio do UFC, Anderson Silva, em uma nova série original para o Paramount+. De acordo com o streaming, o ator e cantor assinou um contrato que prevê dois novos projetos para o catálogo nacional da plataforma.

Além da série Anderson Spider Silva, Seu Jorge ainda estrelará um longa-metragem com o selo original do streaming, produzido pelo VIS, divisão de estúdios da Paramount.

Anderson Spider Silva é uma série biográfica de ficção sobre a vida do lutador de MMA. Seu Jorge dará vida a Benedito, tio do atleta. "Estou muito honrado em participar desse projeto. Sou muito amigo do Anderson, adoro ele e toda família. E, para mim, está sendo muito mais que um presente poder ajudar a contar essa história", comentou o ator em nota.

Já o filme, ainda em desenvolvimento, será ambientado durante o período de festas de fim de ano. Numa história repleta de emoção e diversão, com roteiros originados dentro da sala de Narrativas Negras, liderada por Marton Olympio. Ainda não há previsão de estreia para Anderson Spider Silva.