Sexta temporada de Outlander estreia dia 9 de março no Star+

A nova temporada da série Outlander estreia no dia 9 de março, no serviço de streaming Star+, que divulgou o trailer. É a sexta temporada da trama, que envolve viagem no tempo.

Nos novos episódios, Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) continuam a lutar nos EUA colonial para manter a paz e prosperar na sociedade, que Claire sabe que se encaminha para uma revolução.

As cinco temporadas anteriores da série, que é baseada em uma série de livros de mesmo nome da americana Diana Gabaldon, estão disponíveis no serviço.

O Star+ é um streaming da Disney complementar e independente em relação ao Disney Plus.