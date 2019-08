Sexto maior artilheiro, Marcelo Ramos será homenageado pelo Bahia

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia vai conceder o Diploma do Mérito Esportivo 2019 ao ex-atacante Marcelo Ramos, ídolo do clube. A honraria é oferecida em homenagem aos relevantes serviços prestados ao clube no âmbito esportivo e será entregue na cerimônia que será realizada no próximo sábado (17), na Fonte Nova.

Na mesma ocasião, o Diploma também será entregue a Henricão, zagueiro campeão brasileiro em 1959 enquanto o jornalista e escritor Nestor Mendes Jr e o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Henrique Garcia de La Torre, receberão do tricolor a Comenda Waldemar Costa.

Marcelo Ramos é o sexto maior artilheiro da história do Bahia com 128 gols marcados. Ele teve duas passagens pelo tricolor: a primeira de 1991 a 1994, com três títulos baianos conquistados no período, e a segunda em 2008.

Além do Bahia, Marcelo atuou no Cruzeiro, onde foi campeão da LIbertadores em 1997, PSV-Holanda, Palmeiras, São Paulo, Nagoya Granpus (JAP), San Frecce Hiroshima (JAP), Corinthians, Vitória, Atlético Nacional (COL), Atlético Goianiense, Santa Cruz e Atlético.

Atualmente, o antigo craque é vice-presidente da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB) e participa de torneios de futebol Master. Além disso, também teve uma experiência recente como Auxiliar Técnico do Valério Doce Esporte Clube, em Minas Gerais, e se prepara para atuar na área técnica de outras equipes de futebol.